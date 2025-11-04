Игра «Ротора» и «Арсенала», которая состоялась накануне, 3 ноября, и завершилась победой гостей со счётом 2:1, оказалась самой посещаемой в 17-м туре Первой лиги. За прошедшей встречей на стадионе наблюдали 12678 зрителей, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость».
Также в первую тройку по данному показателю вошли противостояния «Факела» и московского «Торпедо» в Воронеже (9755) и «Урала» и саратовского «Сокола» в Екатеринбурге (5562).
Матч на «Волгоград Арене» стал 10-м в нынешнем сезоне по количеству болельщиков. Рекорд турнира до сих пор принадлежит «Ротору» - домашнюю игру подопечных Дениса Бояринцева против «КАМАЗа» 14 сентября посетили 21118 человек.
Следующую встречу на своём поле «Ротор» проведёт 9 ноября. Соперником волгоградской команды в этот день станет ярославский «Шинник». Начало игры в 16-00 ч.
Фото: Геннадий Гуляев V102.RU
