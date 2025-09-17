Общество

Под Волгоградом поликлинику после капремонта сдали с браком

17.09.2025
Подрядчика, который капитально отремонтировал здание поликлиники Чернышковской ЦРБ, обязали устранить допущенный брак. С иском в арбитражный суд Волгоградской области учреждение обратилось после того, как выяснилось, что в поликлинике не работает пожарная сигнализация. 

Контракт на капремонт поликлиники был заключен в апреле 2023 года с ООО «Сарстрой». Стоимость работ составила 9,6 миллиона рублей. В рамках капремонта была также установлена пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре. После приемки работ руководство ГБУЗ обратилось в ООО «Пожсервис» для испытания и подключения оборудования. Однако при первичном обследовании пожарная сигнализация не сработала.

В декабре 2024 года ЦРБ  уведомило ООО «Сарстрой» о выявленных недостатках и потребовало в срочном порядке привести пожарную сигнализацию  в рабочее состояние. В компании заверили, что устранят недоделки в течение месяца. Однако свои обещания подрядчик не выполнил. Решение суда вступило в законную силу. 

Фото сайта Чернышковской ЦРБ

