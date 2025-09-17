Общество

Минтруд подготовил поправки о поддержке вернувшихся участников СВО

Общество 17.09.2025 11:19
17.09.2025 11:19


Министерство труда разработало поправки о поддержке правительством вернувшихся на работу участников специальной военной операции. Как уточнил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, речь идет о выделении средств на адаптацию рабочих мест. 

- Разработали поправки, которые позволят получать поддержку не только тем компаниям, которые принимают новых работников, но и тем организациям, в которые возвращаются ребята, ранее трудившиеся на этих предприятиях, которым необходимо адаптировать рабочее место под изменившиеся условия конкретного специалиста, - передает слова министра РИА Новости. 

Размер поддержки составит до 200 тысяч рублей на расходы по оборудованию рабочего места с учетом особенностей здоровья кандидата. 

