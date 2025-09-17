Общество

В Волжском осудили хакера, пытавшегося разбогатеть через чужие «Госуслуги»

17.09.2025 10:18
0
17.09.2025 10:18


В Волжском городской суд поставил точку в деле о взломе аккаунтов «Госуслуг». Предприимчивый молодой человек с помощью слитых в сеть персональных данных граждан перехватывал доступ к официальным сервисам и оформлял кредиты.

Нехитрый бизнес-план 20-летний парень придумал в 2023 году.

- Павел Авраменко в период времени с декабря 2023 года по январь 2024 года в открытых источниках сети Интернет осуществлял подбор абонентских номеров граждан и документов, удостоверяющих их личность. Затем дистанционно от имени потерпевших мужчина оформлял кредиты и распоряжался полученными деньгами по своему усмотрению, - сообщили «Журналисту» в прокуратуре Волгоградской области.

В общей сложности молодой волжанин повесил на граждан займы в банках размером более 2 млн рублей, однако фактически смог получить лишь 1,9 млн рублей.

Долго скрывать свою личность начинающий хакер не смог и попал в поле зрения правоохранительных органов.

Отметим, вину в содеянном фигурант признал. За мошенничество, покушение на мошенничество и неправомерный доступ к охраняемой законом информации Волжским городским судом он приговорён к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован.

