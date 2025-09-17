В Волгограде гордума одобрила повышение стоимости проезда до 40 рублей





17 сентября в Волгоградской городской думе состоялось заседание, на котором было рассмотрено предложение мэрии о повышении стоимости проезда с 35 до 40 рублей. Инициатива была депутатами поддержана. Новые расценки вступят в силу с 1 октября 2025 года.

Как ранее сообщала редакция, поездка на регулируемых муниципальных маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев обойдётся жителям и гостям города в 40 рублей – при оплате наличными, в 38 рублей – при оплате банковской картой, в 32 – рубля при оплате картой «Волна» с «Электронным кошельком».

При этом хоть немного сэкономить пассажирам власти предлагают, воспользовавшись месячными проездными. Последние также ощутимо подорожали, однако по-прежнему выгодны в сравнении с другими способами оплаты.

Безлимитный проездной на один вид транспорта обойдётся пассажирам в 1470 рублей. Студенческий проездной будет стоить 1200 рублей. Школьный – 350 рублей. Социальный проездной на трамвай-троллейбус «45 поездок» подорожает до 750 рублей.

Самым дорогим будет месячный проездной на все виды транспорта для рядовых граждан. Ценник на него составит 2300 рублей. Первая поездка по пересадочному тарифу «120 минут» обойдётся пассажиру в 34 рубля, последующие – 13 рублей.

Отметим, необходимость индексации тарифов власти объясняют инфляцией и ростом издержек перевозчиков. При этом в муниципалитете подчёркивают, что несмотря на повышение расценки на проезд в Волгограде – одни из самых низких среди городов-миллионников. Ранее власти поднимали стоимость проезда общественного транспорта в августе 2024 года.