В Волгограде посетителей и персонал эвакуировали из здания ТРЦ «Акварель»





17 сентября в Советском районе Волгограда произошла массовая эвакуация торгово-развлекательного центра «Акварель». Очевидцы сообщают, что посетителей магазина экстренно вывели из здания на улицу.







- Услышали объявление по громкоговорителям, затем к нам подошёл персонал и попросил проследовать на улицу, — сообщили журналистам свидетели произошедшего.

Большинство граждан эвакуация застала врасплох, однако, как ранее сообщала редакция, мероприятие это было частью тренировки, проведение которой было официально анонсировано владельцами ТРЦ. Она должна состояться с 9:00 до 9:55. В этот период посетители не смогут совершать покупки.

Отметим, эвакуация была запланирована на утренний период до открытия большинства торговых точек, когда в торговом центре присутствует минимальное количество посетителей.

Фото и видео: Волгоград / t.me