В Волжском экс-полицейский сколотил ОПГ ради наживы

Расследования 17.09.2025 10:14
Следователями спецотдела по расследованию особо важных дел СК России по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ППС по городу Волжскому, который обвиняется в вымогательстве и грабеже. Уточняется, что экс-полицейский действовал с двумя своими сообщниками. 

По данным следствия, по разработанному преступному плану ими был установлен круг лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, с целью шантажа. Сообщники приезжали к своим жертвам домой, представлялись сотрудниками полиции и требовали денежные средства, а также передачу имущества. 

— Под давлением угроз распространения позорящих сведений и привлечения к уголовной ответственности потерпевших вынуждали сопровождать их, а также выполнять незаконные требования. В ряде случаев обвиняемый и его подельники применяли к гражданам физическое насилие, — сообщила официальный представитель регионального следственного управления СКР Наталия Рудник.

Также по одному из эпизодов, они похитили у несовершеннолетней мобильный телефон стоимостью почти 120 тысяч рублей. В другом - требовали передачи значительной суммы денег, а также имущества и денежных средств, находившихся на банковских счетах.

Кроме того, с помощью угроз полицейский и его сообщники вымогали деньги у другой потерпевшей, которая опасалась за своего сына. В общей сумме они незаконно получили от граждан имущество и деньги на сумму около 200 тысяч рублей. 

— В настоящее время расследование завершено. Обвиняемый закончил знакомиться с материалами следствия. Уголовное дело готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу. Подельники экс-полицейского были установлены и задержаны ранее. В отношении них уже состоялись обвинительные приговоры, — добавила Рудник. 

Как стало известно информагентству, события разворачивались в 2022 году. На скамье подсудимых предстанет экс-полицейский Юрий Тарахов.

