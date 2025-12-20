Общество

Расчёты ПВО отразили ночную атаку 27 украинских дронов

Общество 20.12.2025 08:05
В ночь с 19 на 20 декабря ВСУ вновь предприняли террористическую попытку атаки мирных городов России. По информации Минобороны, расчёты ПВО ликвидировали ударные дроны в воздушном пространстве пяти регионов.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в военном ведомстве.

Больше всего дронов сбито в Белгородской и Воронежской областях – по 10 аппаратов. В Курской и Липецкой областях, а также над акваторией Азовского моря ликвидированы по 2 БПЛА. Ещё один уничтожен над Брянской областью.

Отметим, волгоградцев налёт БПЛА этой ночью миновал. Сообщения о беспилотной атаке жителям не рассылались. Воздушная гавань региона работает в штатном режиме.

