Под Волгоградом сорван капремонт школы за 88,5 млн рублей

Общество 20.12.2025 07:19
В Михайловке Волгоградской области оказался сорван капремонт школы №7. Работы по обновлению образовательного учреждения должны были завершиться ещё в июне 2025 года, однако подрядчик до сих пор не смог собраться с силами и сдать объект.

Школьная администрация пыталась сподвигнуть исполнителя вернуться в график и даже выписывала штрафы за нарушение сроков, однако выигравший конкурс ИП Дмитриев И.Ю. даже к концу года не успел закрыть контракт.

- По состоянию на 2 декабря 2025 года работы не завершены,<...> в связи с чем заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, - говорится в документе, подписанном врио директора МКОУ «СШ №7».


Примечательно, что изначально ИП выиграл аукцион, согласившись выполнить работы всего за 80,4 млн рублей, однако после победы их стоимость неожиданно взлетела на 8 млн рублей. Согласно данным Госзакупок, все 88,5 млн рублей уже были перечислены исполнителю. За эти средства строители должны были обновить кровлю, инженерные сети, восстановить отмостку, установить новые окна, смонтировать систему оповещения.

Отметим, ранее стало известно о срыве в Михайловке строительства ледовой арены. Каток с искусственным покрытием должен был появиться в райцентре к 1 октября 2025 года, однако подрядчик из Ингушетии не выполнил работы. Судя по всему, оба объекта теперь предстоит доводить до ума новым строительным организациям.

