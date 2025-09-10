«Ротор» возглавил топ самых посещаемых матчей 9-ого тура

«Ротор» снова стал лидером по посещаемости по итогам 9-ого тура Первой лиги по данным Лиги Лига PARI. На «Волгоград Арену» 7 сентября пришли 18473 зрителей. Тогда, напомним, сине-голубые выиграли со счетом 1:0. Количество зрителей оказалось немногим меньше, чем было на предыдущей домашней игре, когда на трибунах болели 20050 человек.
На второй строчке расположился матч в Воронеже между «Факелом» и тульским «Арсеналом» (1:0) — 8 937 болельщиков.
Замкнула тройку игра «Урала» с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:1) — там присутствовали 8 389 человек.
Фото Геннадия Гуляева V102.RU