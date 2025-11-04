Спорт

«Нет упаднического настроения»: «Ротор» дома проиграл «Арсеналу»

Спорт 04.11.2025 09:37
На «Волгоград Арене» накануне, 3 ноября, прошёл матч 17-го тура Первой лиги, в котором встретились «Ротор» и «Арсенал». Тульская команда одержала победу со счётом 2:1.

12678 зрителей посетили очередной домашний матч волгоградской команды, среди которых были и немногочисленные фанаты «Арсенала». Снова волгоградский клуб стал лучшим в туре по посещаемости, но это не помогло добиться положительного результата сине-голубым на поле. 


К отчётной встрече «оружейники» подошли с восьмиматчевой безвыигрышной серией в первенстве. Но при этом в прошлом матче «Арсенал» обыграл воронежский «Факел» в Кубке России и тем самым зарядился победными эмоциями перед поездкой в Волгоград. В свою очередь, «Ротор» также в последнее время «изголодался»  до побед. Волгоградцы до противостояния с «красно-жёлтыми» в последних шести играх выиграли только однажды - 12 октября в родных стенах был повержен новороссийский «Черноморец». 


Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев сделал два изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против «Родины» - травмированного защитника Александра Клещенко заменил Максим Швецов и в центре полузащиты вместо Михаила Мальцева вышел Артём Симонян. А в составе «Арсенала» появились хорошо знакомые волгоградским болельщикам по выступлениям за «Ротор» в своё время Артём Попов и Игорь Горбунов.


В начале матча территориальной инициативой владели гости. И уже на 13-й минуте туляки воспользовались преимуществом и открыли счёт. Мяч от головы Сергея Макарова прилетел на ногу  Даниила Пенчикова. И защитник в одно касание «выстрелил» точно в дальний нижний угол.


Ответ «Ротора» не заставил себя долго ждать. С правого края Александр Коротков нашёл своей передачей в центре штрафной Артёма Симоняна. Атакующий полузащитник хозяев «прошил» голкипера «оружейников» Михаила Цулая и счёт снова стал равным.


В середине тайма «Арсенал» потерял из-за травмы своего ключевого футболиста - левого вингера Эдарлина Рейса. Доминиканец не смог продолжить игру - его по позиции заменил полузащитник Резуан Мирзов, который имеет большой опыт выступлений в РПЛ.


За несколько минут до перерыва «Арсенал» во второй раз воспользовался ошибкой в обороне волгоградцев. В результате навеса со штрафного мяч отлетел к Попову, который в свою очередь откатил мяч назад на Милоша Брновича. Черногорский полузащитник мощно ударил и игровой снаряд от перекладины приземлился в ворота. По итогам тайма «Арсенал» вёл в счёте - 2:1.


Во второй половине противостояния соперники показали не так много конкретики в атаке, но при этом в матче было большое количество единоборств и фолов, которые заметно сбивали общий темп игры. Хозяевам изредка удавалось создать угрозу в чужой штрафной. Гости грамотно действовали по счёту, дисциплинированно играли в защите, но и также совершили несколько острых выпадов, которые, впрочем, завершились для подопечных Дмитрия Гунько безрезультатно. А у «Ротора» можно отметить дальний удар Ярослава Арбузова из-за пределов штрафной - мяч «просвистел» над перекладиной.


В заключительной десятиминутке Имран Азнауров с левого фланга навесил на Александра Хохлачёва. 28-летний нападающий не воспользовался прекрасной возможностью отличиться, с близкого расстояния  он попал точно в руки Цулая. В компенсированное время Хохлачёв снова ударил головой - на этот раз выше ворот.

В итоге «Арсенал» дотерпел и одержал первую победу за последние девять матчей в турнире, которая позволила им набрать 20 очков и расположиться на 11-м месте. А «Ротор» завершил первый круг первенства на шестой строчке (26).


Денис Бояринцев на пресс-конференции подвёл итоги прошедшей встречи .

- В первые минуты сыграли невнятно. Много потерь. В итоге 0:1. После этого команда встрепенулась. Начали показывать более качественный футбол. У ребят появилась уверенность. Не знаю, в чём причина такого начала. Но очень легко пропустили второй мяч. Тула опытная команда. Второй тайм играли более организованно, вторым номером, пытались ловить нас на контратаках. Моменты свои были. К сожалению, не реализовали. В целом, конечно, результат удручающий. Конкуренты одержали победы и отрываются от нас в борьбе за пятёрку и четвёрку. Но нет упаднического настроения. Скоро уже домашняя игра. Есть отрицательные моменты. которые надо разобрать. По футбольной составляющей не сказал бы, что нас переиграли. Но смысл что-то говорить, если результат на табло? Надо двигаться дальше, проанализировать. После хорошей игры с «Родиной» сегодняшний матч удивил меня по настрою нашей команды, - отметил наставник «Ротора».
 

Дмитрий Гунько рассказал о возникших игровых проблемах «Арсенала», несмотря на итоговую победу. 

- Сегодня мы добились результата. Хотя не всё получалось и не всё из запланированного проходило. Не удавалось отбирать мяч в верхней трети поля - соперник расставлялся. Мы понимали, как это будет выглядеть, но не успевали перекрывать зоны и получили этот мяч, вытекающий из логики атакующих действий «Ротора», - подчеркнул специалист. 

Главный тренер тульского коллектива также оценил атмосферу на «Волгоград Арене».
- Здесь «пахнет» настоящим футболом. Отмечу и болельщиков на стадионе, и фанатов. Хочу особенно поблагодарить наших болельщиков, которые добрались сюда и нас поддерживали. Мы их тоже слышали, - заявил Гунько. 

В следующем туре на «Волгоград Арене» сине-голубые встретятся с ярославским «Шинником», который 1 ноября дома обыграл одного из прямых конкурентов «Ротора» в турнирной таблице - «Челябинск» со счётом 1:0. Начало матча в ближайшее воскресенье в 16-00 ч.

Турнирная таблица после 17-го тура:

1) «Факел» - 36 очков; 2) «Урал» - 33; 3) «Спартак Кострома» - 33; 4) «Родина» - 30; 5)«КАМАЗ» - 29; 6) «Ротор» - 26; 7) «Челябинск» 25; 8) «СКА-Хабаровск» - 24; 9) «Шинник» - 22; 10) «Нефтехимик» - 20; 11) «Арсенал Тула» - 20; 12) «Уфа» - 19; 13) «Енисей» - 17; 14) «Черноморец» - 17; 15) «Волга» -15; 16) «Сокол» -14; 17) «Торпедо» -14; 18) «Чайка» - 11. 

«Ротор» (Волгоград) – «Арсенал» (Тула) – 1:2 (1:2).

Волгоград, 3 ноября, «Волгоград Арена», 12678 зрителей.

Судьи: Станислав Матвеев (Троицк), Алексей Линкин (Воронеж), Вячеслав Охрименко (Майкоп). Резервный судья: Дмитрий Прокопов (Волгоград).

Голы: Пенчиков, 13, Симонян, 18, Брнович, 38.

Предупреждены:  Попов, 39; Пенчиков, 61; Сафронов, 65; Брнович, 66; Ботака-Иобома; Раздорских, 84.

«Ротор»: Чагров, Коротков, Швецов (Лаврищев, 74), Бардыбахин, Фомин, С. Макаров (к), Кайнов, Симонян (Мальцев, 59), Сафронов (Сасин, 68), Арбузов (Азнауров, 68), Давидян (Хохлачёв, 59). 

«Арсенал»: Цулая, Ботака-Иобома, Пенчиков, Большаков (к), Попов (Бердников, 59), Горбунов (Липовой, 70), Трошечкин, Раздорских, Брнович (Алинви, 70), Калмыков (Максимов, 59), Рейес (Мирзов, 24). 







Иван Тюгаев

Фото Геннадий Гуляев V102.RU

