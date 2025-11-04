«Нет упаднического настроения»: «Ротор» дома проиграл «Арсеналу»

На «Волгоград Арене» накануне, 3 ноября, прошёл матч 17-го тура Первой лиги, в котором встретились «Ротор» и «Арсенал». Тульская команда одержала победу со счётом 2:1.
12678 зрителей посетили очередной домашний матч волгоградской команды, среди которых были и немногочисленные фанаты «Арсенала». Снова волгоградский клуб стал лучшим в туре по посещаемости, но это не помогло добиться положительного результата сине-голубым на поле.
К отчётной встрече «оружейники» подошли с восьмиматчевой безвыигрышной серией в первенстве. Но при этом в прошлом матче «Арсенал» обыграл воронежский «Факел» в Кубке России и тем самым зарядился победными эмоциями перед поездкой в Волгоград. В свою очередь, «Ротор» также в последнее время «изголодался» до побед. Волгоградцы до противостояния с «красно-жёлтыми» в последних шести играх выиграли только однажды - 12 октября в родных стенах был повержен новороссийский «Черноморец».
Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев сделал два изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против «Родины» - травмированного защитника Александра Клещенко заменил Максим Швецов и в центре полузащиты вместо Михаила Мальцева вышел Артём Симонян. А в составе «Арсенала» появились хорошо знакомые волгоградским болельщикам по выступлениям за «Ротор» в своё время Артём Попов и Игорь Горбунов.
В начале матча территориальной инициативой владели гости. И уже на 13-й минуте туляки воспользовались преимуществом и открыли счёт. Мяч от головы Сергея Макарова прилетел на ногу Даниила Пенчикова. И защитник в одно касание «выстрелил» точно в дальний нижний угол.
Ответ «Ротора» не заставил себя долго ждать. С правого края Александр Коротков нашёл своей передачей в центре штрафной Артёма Симоняна. Атакующий полузащитник хозяев «прошил» голкипера «оружейников» Михаила Цулая и счёт снова стал равным.
В середине тайма «Арсенал» потерял из-за травмы своего ключевого футболиста - левого вингера Эдарлина Рейса. Доминиканец не смог продолжить игру - его по позиции заменил полузащитник Резуан Мирзов, который имеет большой опыт выступлений в РПЛ.
За несколько минут до перерыва «Арсенал» во второй раз воспользовался ошибкой в обороне волгоградцев. В результате навеса со штрафного мяч отлетел к Попову, который в свою очередь откатил мяч назад на Милоша Брновича. Черногорский полузащитник мощно ударил и игровой снаряд от перекладины приземлился в ворота. По итогам тайма «Арсенал» вёл в счёте - 2:1.
Во второй половине противостояния соперники показали не так много конкретики в атаке, но при этом в матче было большое количество единоборств и фолов, которые заметно сбивали общий темп игры. Хозяевам изредка удавалось создать угрозу в чужой штрафной. Гости грамотно действовали по счёту, дисциплинированно играли в защите, но и также совершили несколько острых выпадов, которые, впрочем, завершились для подопечных Дмитрия Гунько безрезультатно. А у «Ротора» можно отметить дальний удар Ярослава Арбузова из-за пределов штрафной - мяч «просвистел» над перекладиной.
В заключительной десятиминутке Имран Азнауров с левого фланга навесил на Александра Хохлачёва. 28-летний нападающий не воспользовался прекрасной возможностью отличиться, с близкого расстояния он попал точно в руки Цулая. В компенсированное время Хохлачёв снова ударил головой - на этот раз выше ворот.
В итоге «Арсенал» дотерпел и одержал первую победу за последние девять матчей в турнире, которая позволила им набрать 20 очков и расположиться на 11-м месте. А «Ротор» завершил первый круг первенства на шестой строчке (26).
Денис Бояринцев на пресс-конференции подвёл итоги прошедшей встречи .
Дмитрий Гунько рассказал о возникших игровых проблемах «Арсенала», несмотря на итоговую победу.
В следующем туре на «Волгоград Арене» сине-голубые встретятся с ярославским «Шинником», который 1 ноября дома обыграл одного из прямых конкурентов «Ротора» в турнирной таблице - «Челябинск» со счётом 1:0. Начало матча в ближайшее воскресенье в 16-00 ч.
Турнирная таблица после 17-го тура:
1) «Факел» - 36 очков; 2) «Урал» - 33; 3) «Спартак Кострома» - 33; 4) «Родина» - 30; 5)«КАМАЗ» - 29; 6) «Ротор» - 26; 7) «Челябинск» 25; 8) «СКА-Хабаровск» - 24; 9) «Шинник» - 22; 10) «Нефтехимик» - 20; 11) «Арсенал Тула» - 20; 12) «Уфа» - 19; 13) «Енисей» - 17; 14) «Черноморец» - 17; 15) «Волга» -15; 16) «Сокол» -14; 17) «Торпедо» -14; 18) «Чайка» - 11.
«Ротор» (Волгоград) – «Арсенал» (Тула) – 1:2 (1:2).
Волгоград, 3 ноября, «Волгоград Арена», 12678 зрителей.
Судьи: Станислав Матвеев (Троицк), Алексей Линкин (Воронеж), Вячеслав Охрименко (Майкоп). Резервный судья: Дмитрий Прокопов (Волгоград).
Голы: Пенчиков, 13, Симонян, 18, Брнович, 38.
Предупреждены: Попов, 39; Пенчиков, 61; Сафронов, 65; Брнович, 66; Ботака-Иобома; Раздорских, 84.
«Ротор»: Чагров, Коротков, Швецов (Лаврищев, 74), Бардыбахин, Фомин, С. Макаров (к), Кайнов, Симонян (Мальцев, 59), Сафронов (Сасин, 68), Арбузов (Азнауров, 68), Давидян (Хохлачёв, 59).
«Арсенал»: Цулая, Ботака-Иобома, Пенчиков, Большаков (к), Попов (Бердников, 59), Горбунов (Липовой, 70), Трошечкин, Раздорских, Брнович (Алинви, 70), Калмыков (Максимов, 59), Рейес (Мирзов, 24).
Иван Тюгаев
Фото Геннадий Гуляев V102.RU