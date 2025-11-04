«Нет упаднического настроения»: «Ротор» дома проиграл «Арсеналу»





На «Волгоград Арене» накануне, 3 ноября, прошёл матч 17-го тура Первой лиги, в котором встретились «Ротор» и «Арсенал». Тульская команда одержала победу со счётом 2:1.

12678 зрителей посетили очередной домашний матч волгоградской команды, среди которых были и немногочисленные фанаты «Арсенала». Снова волгоградский клуб стал лучшим в туре по посещаемости, но это не помогло добиться положительного результата сине-голубым на поле.





К отчётной встрече «оружейники» подошли с восьмиматчевой безвыигрышной серией в первенстве. Но при этом в прошлом матче «Арсенал» обыграл воронежский «Факел» в Кубке России и тем самым зарядился победными эмоциями перед поездкой в Волгоград. В свою очередь, «Ротор» также в последнее время «изголодался» до побед. Волгоградцы до противостояния с «красно-жёлтыми» в последних шести играх выиграли только однажды - 12 октября в родных стенах был повержен новороссийский «Черноморец».





Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев сделал два изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против «Родины» - травмированного защитника Александра Клещенко заменил Максим Швецов и в центре полузащиты вместо Михаила Мальцева вышел Артём Симонян. А в составе «Арсенала» появились хорошо знакомые волгоградским болельщикам по выступлениям за «Ротор» в своё время Артём Попов и Игорь Горбунов.





В начале матча территориальной инициативой владели гости. И уже на 13-й минуте туляки воспользовались преимуществом и открыли счёт. Мяч от головы Сергея Макарова прилетел на ногу Даниила Пенчикова. И защитник в одно касание «выстрелил» точно в дальний нижний угол.





Ответ «Ротора» не заставил себя долго ждать. С правого края Александр Коротков нашёл своей передачей в центре штрафной Артёма Симоняна. Атакующий полузащитник хозяев «прошил» голкипера «оружейников» Михаила Цулая и счёт снова стал равным.





В середине тайма «Арсенал» потерял из-за травмы своего ключевого футболиста - левого вингера Эдарлина Рейса. Доминиканец не смог продолжить игру - его по позиции заменил полузащитник Резуан Мирзов, который имеет большой опыт выступлений в РПЛ.





За несколько минут до перерыва «Арсенал» во второй раз воспользовался ошибкой в обороне волгоградцев. В результате навеса со штрафного мяч отлетел к Попову, который в свою очередь откатил мяч назад на Милоша Брновича. Черногорский полузащитник мощно ударил и игровой снаряд от перекладины приземлился в ворота. По итогам тайма «Арсенал» вёл в счёте - 2:1.





Во второй половине противостояния соперники показали не так много конкретики в атаке, но при этом в матче было большое количество единоборств и фолов, которые заметно сбивали общий темп игры. Хозяевам изредка удавалось создать угрозу в чужой штрафной. Гости грамотно действовали по счёту, дисциплинированно играли в защите, но и также совершили несколько острых выпадов, которые, впрочем, завершились для подопечных Дмитрия Гунько безрезультатно. А у «Ротора» можно отметить дальний удар Ярослава Арбузова из-за пределов штрафной - мяч «просвистел» над перекладиной.





В заключительной десятиминутке Имран Азнауров с левого фланга навесил на Александра Хохлачёва. 28-летний нападающий не воспользовался прекрасной возможностью отличиться, с близкого расстояния он попал точно в руки Цулая. В компенсированное время Хохлачёв снова ударил головой - на этот раз выше ворот.

В итоге «Арсенал» дотерпел и одержал первую победу за последние девять матчей в турнире, которая позволила им набрать 20 очков и расположиться на 11-м месте. А «Ротор» завершил первый круг первенства на шестой строчке (26).





Денис Бояринцев на пресс-конференции подвёл итоги прошедшей встречи .

- В первые минуты сыграли невнятно. Много потерь. В итоге 0:1. После этого команда встрепенулась. Начали показывать более качественный футбол. У ребят появилась уверенность. Не знаю, в чём причина такого начала. Но очень легко пропустили второй мяч. Тула опытная команда. Второй тайм играли более организованно, вторым номером, пытались ловить нас на контратаках. Моменты свои были. К сожалению, не реализовали. В целом, конечно, результат удручающий. Конкуренты одержали победы и отрываются от нас в борьбе за пятёрку и четвёрку. Но нет упаднического настроения. Скоро уже домашняя игра. Есть отрицательные моменты. которые надо разобрать. По футбольной составляющей не сказал бы, что нас переиграли. Но смысл что-то говорить, если результат на табло? Надо двигаться дальше, проанализировать. После хорошей игры с «Родиной» сегодняшний матч удивил меня по настрою нашей команды, - отметил наставник «Ротора».

Дмитрий Гунько рассказал о возникших игровых проблемах «Арсенала», несмотря на итоговую победу.

- Сегодня мы добились результата. Хотя не всё получалось и не всё из запланированного проходило. Не удавалось отбирать мяч в верхней трети поля - соперник расставлялся. Мы понимали, как это будет выглядеть, но не успевали перекрывать зоны и получили этот мяч, вытекающий из логики атакующих действий «Ротора», - подчеркнул специалист.



