- В ходе мероприятия было зафиксировано два случая, когда водители не выполнили требование уступить дорогу. В отношении этих нарушителей составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ, которые уже направлены в суд для принятия решения, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, нарушителям грозит штраф от 7 до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок до 1 года.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области