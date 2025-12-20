



19 декабря на границе Кировского и Красноармейского районов Волгограда произошло ДТП с участием иномарки и автоцистерны, перевозящей битум. Столкновение случилось в полдень у заправки «Роснефть».

- В 12:14 водитель, управляя автомашиной Kia Ceed, напротив дома № 291 по ул. Лазоревая, при выезде на перекресток не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовой автомашиной Volvo, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, в результате аварии травмы получили водитель легкового автомобиля и четыре находившихся внутри пассажира. Все они были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области