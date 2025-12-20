В Волгограде «Концессии» вновь открыли музей тепла





В Волгограде на площадке дирекции «Концессии теплоснабжения» возобновил свою работу музей тепла. Он был создан организацией в 2015 году, однако долгое время ютился в довольно стеснённых условиях. Первыми гостями музея стали работники «Концессии».





- К нам приходили школьники, студенты и даже воспитанники детских садов. На новом месте мы будем рады видеть всех, кому интересно, как устроена и работает система теплоснабжения, какие задачи решает сегодня и какие перспективы её ждут. Возможно, для кого-то из юных гостей это знакомство станет первым шагом к будущей профессии в энергетике, — подчеркнул директор музея Олег Капустин.

Отметим, музей тепла находится на режимной территории, однако посетить его все желающие могут по согласованию. Заявки от образовательных учреждений принимаются на адрес электронной почты info@teplovolgograd.ru. Открытие исторической площадки приурочено ко Дню энергетика, который традиционно отмечают в России 22 декабря.

Фото: «Концессии»