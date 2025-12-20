О чем важном для волгоградцев заявил Владимир Путин на прямой линии





19 декабря в Москве состоялась прямая линия с Владимиром Путиным. В 2025 году она вновь прошла в совмещённом формате подведения итогов. Глава государства одновременно отвечал как на вопросы, поступающие непосредственно от граждан, так и беспокоящие журналистов. Самые важные заявления о поддержке многодетных семей, росте цен и нехватке лекарств — в материале ИА «Высота 102».

Продуктовую инфляцию на контроль

Отвечая на вопрос о колоссальном росте цен на продукты питания, Владимир Путин отметил, что понимает беспокойство граждан, а также признал, что официальный показатель годовой инфляции носит общий характер и некоторыми слоями населения может ощущаться сильнее, за счёт роста цен на одну из основных строк семейных расходов – продуктовую корзину.

- Мы говорим, что инфляция снизится. Это значит, что цены снизятся и она будет на уровне 5,7 – 5,8 процента. Но, скажем, продовольственная инфляция, да ещё и по некоторым направлениям, может быть и больше, она и является больше, а это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Если в этой продовольственной корзине преимущественно из белковой продукции мясо курицы, то тогда, конечно, на бюджете семьи это отражается. И ничего в этом, безусловно, хорошего нет, - подчеркнул глава государства.

Выход из сложившейся ситуации лидер видит лишь один – оперативная реакция правительства. В качестве примера президент привёл резкий скачок цен на куриное яйцо, произошедший в прошлом году. Однако благодаря дополнительным мерам, предпринятым государством, удалось насытить рынок продукцией. Сейчас цены на куриное яйцо упали на 16%.

Нехватка рыбы в рационе

Отдельно глава государства высказался о регулировании цен на рыбную продукцию. Владимир Путин подчеркнул, что такие меры могут привести к усилению дефицита, однако сложившаяся в стране ситуация действительно требует исправления.

Граждане не доедают рыбы. Но исправить это можно лишь стимулируя строительство рыболовецкого флота, развитие перерабатывающих предприятий, отладку логистики по доставки с Дальнего востока.

«Всё должно выстраиваться вокруг семьи»

Также президент подчеркнул, что благополучие семей с детьми – главный приоритет государства. Поэтому с 1 января 2026 года вводятся дополнительный механизм поддержки.

- Из уплаченных 13 процентов НДФЛ, налога на доходы физических лиц, в семьях, где доходы являются скромными, меньше полутора прожиточного минимума на человека, из 13 уплаченных процентов семь процентов, то есть большая часть, будет возвращаться назад в семью. Надеюсь, что это будет реальный способ поддержки семей с детьми. Кстати говоря, если доходы в семье ниже, по-моему, полутора ПМ, то тогда на каждого ребёнка положена дополнительная поддержка в виде одного ПМ.

Утиль сбор не вечен?

Отвечая на вопрос о резком скачке цен на иномарки, глава государства признал, что соответствующее решение правительства ударило по автовладельцам. Но в первую очередь это ощутили граждане со средним и высоким достатком.

- И надо, повторяю, прямо об этом сказать: связано это с попыткой Министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели – технологического развития. Но это косвенно, разумеется, поддерживает и отечественный автопром.

Владимир Путин также высказал надежду, что данная мера не будет вечной и соответствующая фискальная нагрузка будет снята с граждан.

Бесплатным лекарствам быть?

Ещё один острый вопрос, поднятый на прямой линии, исчезновение в регионах бесплатных лекарств, предоставляемых по ОМС. По словам президента, все необходимые решения по обеспечению граждан медикаментами правительством приняты, необходимо лишь наладить работу региональных администраций.

- Вопрос, которой Вы задаёте, и, повторяю, те, которые я читал в обращениях (мне Дмитрий Сергеевич Песков передал вот такую пачку), заключается в должной организации этой работы на местах, в регионах Российской Федерации, в логистике, в своевременном принятии решений по заключению контрактов, по распределению этих лекарств в аптечной сети и так далее. Мы обязательно, я Вам обещаю, обратим внимание на то, что у вас происходит. Я надеюсь, что эта проблема будет решена, - подчеркнул Владимир Путин.

