Общество

О чем важном для волгоградцев заявил Владимир Путин на прямой линии

Общество 20.12.2025 09:55
0
20.12.2025 09:55


19 декабря в Москве состоялась прямая линия с Владимиром Путиным. В 2025 году она вновь прошла в совмещённом формате подведения итогов. Глава государства одновременно отвечал как на вопросы, поступающие непосредственно от граждан, так и беспокоящие журналистов. Самые важные заявления о поддержке многодетных семей, росте цен и нехватке лекарств — в материале ИА «Высота 102».

Продуктовую инфляцию на контроль

Отвечая на вопрос о колоссальном росте цен на продукты питания, Владимир Путин отметил, что понимает беспокойство граждан, а также признал, что официальный показатель годовой инфляции носит общий характер и некоторыми слоями населения может ощущаться сильнее, за счёт роста цен на одну из основных строк семейных расходов – продуктовую корзину.

- Мы говорим, что инфляция снизится. Это значит, что цены снизятся и она будет на уровне 5,7 – 5,8 процента. Но, скажем, продовольственная инфляция, да ещё и по некоторым направлениям, может быть и больше, она и является больше, а это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Если в этой продовольственной корзине преимущественно из белковой продукции мясо курицы, то тогда, конечно, на бюджете семьи это отражается. И ничего в этом, безусловно, хорошего нет, - подчеркнул глава государства.

Выход из сложившейся ситуации лидер видит лишь один – оперативная реакция правительства. В качестве примера президент привёл резкий скачок цен на куриное яйцо, произошедший в прошлом году. Однако благодаря дополнительным мерам, предпринятым государством, удалось насытить рынок продукцией. Сейчас цены на куриное яйцо упали на 16%.

Нехватка рыбы в рационе

Отдельно глава государства высказался о регулировании цен на рыбную продукцию. Владимир Путин подчеркнул, что такие меры могут привести к усилению дефицита, однако сложившаяся в стране ситуация действительно требует исправления.

Граждане не доедают рыбы. Но исправить это можно лишь стимулируя строительство рыболовецкого флота, развитие перерабатывающих предприятий, отладку логистики по доставки с Дальнего востока.

«Всё должно выстраиваться вокруг семьи»

Также президент подчеркнул, что благополучие семей с детьми – главный приоритет государства. Поэтому с 1 января 2026 года вводятся дополнительный механизм поддержки.

- Из уплаченных 13 процентов НДФЛ, налога на доходы физических лиц, в семьях, где доходы являются скромными, меньше полутора прожиточного минимума на человека, из 13 уплаченных процентов семь процентов, то есть большая часть, будет возвращаться назад в семью. Надеюсь, что это будет реальный способ поддержки семей с детьми. Кстати говоря, если доходы в семье ниже, по-моему, полутора ПМ, то тогда на каждого ребёнка положена дополнительная поддержка в виде одного ПМ.

Утиль сбор не вечен?

Отвечая на вопрос о резком скачке цен на иномарки, глава государства признал, что соответствующее решение правительства ударило по автовладельцам. Но в первую очередь это ощутили граждане со средним и высоким достатком.

- И надо, повторяю, прямо об этом сказать: связано это с попыткой Министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели – технологического развития. Но это косвенно, разумеется, поддерживает и отечественный автопром.

Владимир Путин также высказал надежду, что данная мера не будет вечной и соответствующая фискальная нагрузка будет снята с граждан.

Бесплатным лекарствам быть?

Ещё один острый вопрос, поднятый на прямой линии, исчезновение в регионах бесплатных лекарств, предоставляемых по ОМС. По словам президента, все необходимые решения по обеспечению граждан медикаментами правительством приняты, необходимо лишь наладить работу региональных администраций.

- Вопрос, которой Вы задаёте, и, повторяю, те, которые я читал в обращениях (мне Дмитрий Сергеевич Песков передал вот такую пачку), заключается в должной организации этой работы на местах, в регионах Российской Федерации, в логистике, в своевременном принятии решений по заключению контрактов, по распределению этих лекарств в аптечной сети и так далее. Мы обязательно, я Вам обещаю, обратим внимание на то, что у вас происходит. Я надеюсь, что эта проблема будет решена, - подчеркнул Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.12.2025 11:21
Общество 20.12.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2025 09:55
Общество 20.12.2025 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2025 08:34
Общество 20.12.2025 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2025 08:05
Общество 20.12.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2025 07:42
Общество 20.12.2025 07:42
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2025 07:19
Общество 20.12.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2025 06:20
Общество 20.12.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 21:58
Общество 19.12.2025 21:58
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 20:14
Общество 19.12.2025 20:14
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 18:29
Общество 19.12.2025 18:29
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 17:16
Общество 19.12.2025 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 17:07
Общество 19.12.2025 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 16:48
Общество 19.12.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 16:30 Реклама
Общество 19.12.2025 16:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.12.2025 15:49
Общество 19.12.2025 15:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:21
В Волгограде потушен пожар в 16-этажном доме на ул. 64-й АрмииСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде пятеро пострадали после столкновения иномарки с автоцистернойСмотреть фотографии
10:22
В Волжском с поличным поймали водителей, «зажимающих» скорые на дорогахСмотреть фотографииCмотреть видео
09:55
О чем важном для волгоградцев заявил Владимир Путин на прямой линииСмотреть фотографии
08:59
T2 запускает акцию «Кешбэк баллами Плюса» при оплате покупок в салонах Т2 через Яндекс ПэйСмотреть фотографии
08:34
В Волгограде «Концессии» вновь открыли музей теплаСмотреть фотографии
08:05
Расчёты ПВО отразили ночную атаку 27 украинских дроновСмотреть фотографии
07:42
Волгоградские чекисты отмечают День ФСБ РоссииСмотреть фотографии
07:19
Под Волгоградом сорван капремонт школы за 88,5 млн рублейСмотреть фотографии
06:20
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об опасности на дорогахСмотреть фотографии
21:58
В Волгограде «вырезали» аллею гигантских тополей на облбольницеСмотреть фотографии
21:35
В Волгограде льготников обещают обеспечить лекарствамиСмотреть фотографии
20:14
Волгоградским архитекторам дали госпремию за реставрацию «Победы»Смотреть фотографии
19:25
Избивший контролера энергосбыта «попал» под две статьи в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:29
О чем хотели, но не смогли спросить волгоградские журналисты ПутинаСмотреть фотографии
17:51
В Волжском 25 водителей стали пешеходами во время рейда силовиковСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде с 1 января повысится плата за техосмотр: на сколько и для каких автоСмотреть фотографии
17:07
Сотни подарков от Детфонда получили дети в волгоградских спеццентрахСмотреть фотографии
16:48
Путин получил СМС о переименовании Волгограда в СталинградСмотреть фотографии
16:30
Театр «Царицынская опера» подводит итоги насыщенного 2025 годаСмотреть фотографии
15:49
Волгоградцы услышали от Путина, когда перестанут отключать интернетСмотреть фотографии
15:45
ИИ-помощник ПСБ для бизнеса назван лучшим банковским чат-ботомСмотреть фотографии
15:24
Водолазы нашли в Волге новые останки расчлененной волгоградкиСмотреть фотографии
15:15
На севере Волгограда при капремонте МКД рабочий сорвался с крышиСмотреть фотографии
14:56
Владимир Путин анонсировал новую семейную выплату с 2026 годаСмотреть фотографии
14:01
В центре Волгограда арестовали иномарки должниковСмотреть фотографии
13:41
Центробанк снизил ключевую ставку до 16%Смотреть фотографии
13:27
«Просто сидел на лавочке»: волжанин чудесным образом оказался в заварушке с инспекторами ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
Волгоградцам рассказали, как проверить пенсионные баллы и стажСмотреть фотографии
12:35
В Москве арестовали троих чиновников из ВолгоградаСмотреть фотографии
 