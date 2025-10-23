В Волгограде работники Концессий помогают жителям запускать тепло в дома





В микрорайоне 5-й участок на границе Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда жители домов до сих оставались без отопления из-за отсутствия управляющей компании. Открывать задвижки в дома для подачи тепла было просто некому.

– Бригаде «Концессий теплоснабжения» пришлось самостоятельно открывать запорную арматуру и развоздушивать внутридомовые сети, чтобы в каждую квартиру пришло долгожданное тепло, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

Похожая ситуация случилась и в Кировском районе Волгограда. По улицам Краснопресненская, Ухтомского, Петроградской есть УК, но самостоятельно запустить тепло в дома слесари не смогли. На помощь здесь также пришли работники Концессий.

Напомним, недавно ИА «Высота 102» также сообщало о случае с домами на ул. Землянского, где дома не получали тепла из-за скопившейся в колодце воды, которая перекрывала доступ к задвижке. Оперативно прибывшие на место сотрудники «Концессий» помогли УК - откачали воду и пустили тепло в дома.

При этом, подчеркнем, помощь с открытием задвижек – не прямая обязанность Концессий, так как они занимаются обслуживанием сетей до ввода в дом.

– Но если есть техническая возможность и доступ к внутридомовым коммуникациям, бригады стараются помочь жителям, – добавляют в компании.

Если в квартирах не так тепло, как хотелось бы, в первую очередь нужно обратиться в свою управляющую организацию. Они отрегулируют внутридомовые сети, а при необходимости - подадут заявку в «Концессии теплоснабжения».

Также заявки принимаются по номеру Единого диспетчерского центра по вопросам ЖКХ 8 (8442) 333-134. Здесь функционирует «горячая кнопка»: нажав в тоновом режиме «1», можно сразу задать вопрос или сообщить о проблеме, касающейся подачи тепла.