Общество

Бойцы СВО получат право на повторное бесплатное обучение в колледжах

Общество 23.10.2025 14:00
Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предполагающий дать участникам СВО возможность повторно получить бесплатное среднее профессиональное образование по другой профессии или по направлению, передает РИА Новости. 

Льгота будет доступна доя волгоградцев, проходивших военную службу в ВС России, войсках нацгвардии и других воинских формированиях, участвующих в специальной военной операции, в том числе при отражении вторжения на территорию России, в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

Инициаторы законопроекта подчеркивают, что среди участников СВО много специалистов рабочих профессий, которые после возвращения нуждаются в переквалификации и поиске новой сферы занятости.

Отметим, что в соответствии с действующим законом, гражданин имеет право лишь раз получить бесплатно среднее профессиональное образование. Новый законопроект направлен на стимуляцию участников СВО к трудовой деятельности, повышению уровня их трудоустройства, способствуя получению высоких профессиональных навыков и снижению дефицита кадров на рынке труда. 

