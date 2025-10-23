



Губернатор Андрей Бочаров сегодня, 23 октября, посетил экспозицию форума «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2025» на «Волгоград Арене». Как сообщает ИА «Высота 102», свои достижения на выставке в Волгограде в эти дни демонстрируют 90 предприятий и организаций из 18 регионов России, Беларуси, Грузии и Казахстана. На выставочных стендах представлены новые беспилотники и роботизированные системы, передовые строительные и промышленные материалы и даже 15-метровый автобус и троллейбус с автономным ходом.





Как отметил Андрей Бочаров в ходе знакомства с выставкой, из года в год интерес к ней растет, площадка приобретает все большее межрегиональное и международное значение. В связи с ростом количества желающих принять участие в этом форуме и не только Волгоградская область ведет работу по созданию нового выставочного комплекса.

– Желающих участвовать в выставке становится больше. К сожалению, уже не можем вместить всех. И создание современного выставочного комплекса – актуальная задача. Запрос на это очень высокий, – отметил губернатор Волгоградской области.





Андрей Бочаров ознакомился с экспозициями флагманов волгоградской промышленности, часть из которых представила совершенно новую для российского рынка продукцию.

– Видим, как за год меняются подходы к формированию технологической безопасности и технологического суверенитета. Важно не только заниматься импортозамещением, важно заниматься импортоопережением. С 2014 года по 2025 годы суммарно уровень государственной поддержки промпредприятий региона составил около 60 млрд рублей. При этом отчисления со стороны промпредприятий составили около 500 млрд рублей. На долю промышленности приходится 26% ВРП, 45% – при формировании доходной части бюджета, – привел данные Андрей Бочаров.

Он также отметил высокую роль промышленности в сохранении стабильности и выполнении задач развития Волгоградской области.





– Только в этом году планируем выйти на 14 млрд рублей государственной поддержки – это высокий уровень. Это говорит о том, что у предприятий есть хорошие возможности для развития, для модернизации. Рассчитываем, что в этом году, несмотря на незаконные ограничения, мы выйдем на уровень 100% индекса промпроизводства – у нас появляются новые мощности, новые страны-партнеры. Также планируем, что объем производимой продукции превысит 1 трлн рублей.

Губернатор Волгоградской области подчеркнул, что в текущем году, а также в 2026-м планируется ввод новых производственных мощностей: «Рассчитываем, что все задачи будут выполнены».





























Фото: администрация Волгоградской области, Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»