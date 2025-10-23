Ветра и туманы испытают на прочность волгоградцев на исходе недели

В Волгоградской области в ближайшие несколько дней ожидается ухудшение погодных условий. Гидрометцентр объявил на территории региона жёлтый уровень опасности из-за тумана и сильного ветра.
Согласно прогностической карте предупреждений для ЮФО, высокая вероятность образования тумана действует с 10:00 23 октября. Резкое ухудшение видимости возможно в течение суток, вплоть до 10:00 24 октября.
25 октября жителей региона испытает на прочность сильный ветер. Как ожидается, в отдельных районах его порывы усилятся до 15-20 м/с к 11:00 субботы. Наладится погода лишь ближе к ночи. Затихнет ветер около 21:00.