Авиакомпании возвращаются в ростовский аэропорт Платов

В Ростове-на-Дону местные жители ожидают возобновления работы аэропорта Платов. Первые авиакомпании, сообщает Привет-Ростов, уже уведомляют сотрудников о возобновлении полетной программы в столицу Дона.
– По данным СМИ, первый перевозчик планирует возобновить рейсы в течение десяти дней после официального открытия воздушной гавани, обеспечивая возвращение части пассажирских маршрутов на донскую землю, – сообщает ростовское издание. – После возобновления работы аэропорта часть самолётов Sukhoi Superjet 100, которые сейчас базируются в других аэропортах, включая Краснодар, Минеральные Воды, Сочи и Москву, вернутся в Платов.
Ранее сообщалось, что ростовский аэропорт откроется в конце октября.