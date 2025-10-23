Федеральные новости

Авиакомпании возвращаются в ростовский аэропорт Платов

Федеральные новости 23.10.2025 14:55
0
23.10.2025 14:55


В Ростове-на-Дону местные жители ожидают возобновления работы аэропорта Платов. Первые авиакомпании, сообщает Привет-Ростов, уже уведомляют сотрудников о возобновлении полетной программы в столицу Дона.

– По данным СМИ, первый перевозчик планирует возобновить рейсы в течение десяти дней после официального открытия воздушной гавани, обеспечивая возвращение части пассажирских маршрутов на донскую землю, – сообщает ростовское издание. – После возобновления работы аэропорта часть самолётов Sukhoi Superjet 100, которые сейчас базируются в других аэропортах, включая Краснодар, Минеральные Воды, Сочи и Москву, вернутся в Платов. 

Ранее сообщалось, что ростовский аэропорт откроется в конце октября. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
23.10.2025 06:45
Федеральные новости 23.10.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.10.2025 18:06
Федеральные новости 22.10.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.10.2025 16:30
Федеральные новости 22.10.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2025 21:15
Федеральные новости 21.10.2025 21:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2025 10:45
Федеральные новости 21.10.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2025 09:30
Федеральные новости 21.10.2025 09:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2025 08:59
Федеральные новости 21.10.2025 08:59
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2025 08:40
Федеральные новости 21.10.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.10.2025 10:33
Федеральные новости 20.10.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.10.2025 08:28
Федеральные новости 20.10.2025 08:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.10.2025 17:49
Федеральные новости 19.10.2025 17:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.10.2025 09:33
Федеральные новости 19.10.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.10.2025 17:12
Федеральные новости 17.10.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.10.2025 09:27
Федеральные новости 17.10.2025 09:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.10.2025 05:56
Федеральные новости 17.10.2025 05:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:06
«Он это заслужил»: цыгана-педофила из Михайловки приговорили к 16 годам «строгача»Смотреть фотографии
14:55
Авиакомпании возвращаются в ростовский аэропорт ПлатовСмотреть фотографии
14:29
Бочаров отметил растущий интерес к Волгограду на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2025»Смотреть фотографии
14:28
Ветра и туманы испытают на прочность волгоградцев на исходе неделиСмотреть фотографии
14:09
Детские пособия в ноябре выплатят волгоградцам досрочноСмотреть фотографии
14:00
Бойцы СВО получат право на повторное бесплатное обучение в колледжахСмотреть фотографии
13:53
Волгоградец лишился иномарки из-за массы штрафов от ГИБДДСмотреть фотографии
13:11
Двух братьев под Волгоградом арестовали за инсценировку ДТП и вымогательствоСмотреть фотографии
12:38
Среди волгоградцев выросла популярность отправки посылок с ж/д вокзалаСмотреть фотографии
12:25
Двое рецидивистов за отказ прикурить избили и ограбили волгоградцаСмотреть фотографии
11:58
Волгоградская область получит 1 миллиард на переселение из авариек 1400 человекСмотреть фотографии
11:46
Где и как купить надёжный полис ОСАГО без лишних переплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде в возрасте 102 лет скончалась ветеран Валентина ПодлеснаяСмотреть фотографии
10:58
От Белоруссии до Китая: волгоградская компания стала «Экспортером года» на всероссийской премииСмотреть фотографии
10:56
Под Волгоградом легковушка впечаталась в пожарную машинуСмотреть фотографии
10:41
Утреннее ДТП собрало пробку из троллейбусов №9 в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:25
В Волжском гордума узаконит платные парковкиСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде День рождения отмечает изобретатель экзоскелета Александр ВоробьевСмотреть фотографии
09:49
В Камышине задержали 17-летнего наркосбытчика с «начинкой» для тайниковСмотреть фотографии
09:38
В МЧС прокомментировали крупный пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографии
09:16
Под Волгоградом среднеахтубинская трасса встала из-за ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:48
В Волгограде очевидцы засняли жуткий пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:28
Под Волгоградом полицейские прошерстили бараки с мигрантамиСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области отменена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
07:52
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты два БПЛАСмотреть фотографии
07:21
В Волгограде ищут желающих поискать ямы на дорогах за 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
06:45
В России годовая инфляция ускорилась до 8,2%Смотреть фотографии
06:12
В Волгограде снят шестичасовой запрет на приём и отправление самолётовСмотреть фотографии
06:03
Не поспевают за ценами: помидоры в Волгограде подорожали на рекордные 11,5%Смотреть фотографии
05:57
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживаются четыре авиарейсаСмотреть фотографии
 