Волгоградец лишился иномарки из-за массы штрафов от ГИБДД

Общество 23.10.2025 13:53
В Волгограде сотрудники Ворошиловского районного отделения судебных приставов изъяли автомобиль Hyundai Solaris у местного жителя, который не спешил оплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения. 

Всего волгоградец накопил штрафов на сумму 87 тысяч рублей. Должник не имел на своих счетах средств, а по месту регистрации не появлялся и не хранил имущество. Также мужчина не реагировал на вызовы на прием к судебному приставу. 

На минувшей неделе автомобиль должника был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. В отношении гражданина был составлен протокол, а транспортное средство изъято. 

Оплатить штрафы владелец иномарки не смог, поэтому автомобиль был арестован для дальнейшей продажи и погашения долга. 

