Волгоградец лишился иномарки из-за массы штрафов от ГИБДД





В Волгограде сотрудники Ворошиловского районного отделения судебных приставов изъяли автомобиль Hyundai Solaris у местного жителя, который не спешил оплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Всего волгоградец накопил штрафов на сумму 87 тысяч рублей. Должник не имел на своих счетах средств, а по месту регистрации не появлялся и не хранил имущество. Также мужчина не реагировал на вызовы на прием к судебному приставу.

На минувшей неделе автомобиль должника был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. В отношении гражданина был составлен протокол, а транспортное средство изъято.

Оплатить штрафы владелец иномарки не смог, поэтому автомобиль был арестован для дальнейшей продажи и погашения долга.