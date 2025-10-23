Детские пособия в ноябре выплатят волгоградцам досрочно

В ноябре жители Волгоградской области получат детские пособия 1, 5 и 7 числа, передает V102.RU. Как сообщили в Соцфонде России, в эти дни будут сделаны зачисления средств на карты и счета.

В связи с ноябрьскими праздниками пособия, которые по обычному графику перечислялись до 3-го числа, будут зачислены до 1 ноября.

- Это касается выплаты единого пособия, пособия по уходу до 1,5 лет неработающим родителям, пособия на ребенка военнослужащего по призыву и пособия на первого ребенка до 3 лет, - пояснили в СФР.

На день раньше - 7, а не 8 ноября - будет выплачено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

По обычному графику - 5 ноября - переведут выплату из материнского капитала до 3 лет.

В Соцфонде напомнили, что перечисления осуществляются в новом месяце за предыдущий. Это значит, что в ноябре будут выплачены пособия за октябрь.

Деньги зачисляются в течение всего дня. Если пособия не поступят на счет утром, нужно дождаться поступления средств до окончания дня.

В почтовых отделениях пособия приходят с 3 по 25 число.

Фото из архива V102.RU

