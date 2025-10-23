В Волгограде умер мастер спорта СССР, бывший вратарь, а затем и тренер волгоградского «Спартака» по водному поло Александр Шамшин, сообщает V102.RU со ссылкой на Федерацию водного поло Волгоградской области.
Шамшин являлся наставником «Спартака» с 1978 по 1980 год. В 1976 году открылась детско-юношеская спортивная школа на базе секции водного поло при областном совете ДСО «Спартак», в становлении которой принял непосредственное участие Александр Шамшин.
Церемония прощания с известным специалистом началась сегодня, 23 октября, в 15-00 ч. в Казанском соборе.
Фото: Федерация водного поло Волгоградской области, коллаж V102.RU