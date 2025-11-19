Вдовы бойцов СВО смогут получить второе бесплатное профобразование





В Госдуме рассмотрят законопроект, предлагающий предоставить право вдовам участников специальной военной операции после получения среднего профобразования бесплатно получить профессию в колледже или техникуме по другому направлению. Документ появился в электронной базе 18 ноября.

Законопроектом предлагается дополнить статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой вдовы участников СВО после получения среднего профессионального образования вправе повторно получить среднее профессиональное образование по другой специальности безвозмездно.

Проект уже принят в первом чтении.