Вдовы бойцов СВО смогут получить второе бесплатное профобразование

Федеральные новости 19.11.2025 07:28
В Госдуме рассмотрят законопроект, предлагающий предоставить право вдовам участников специальной военной операции после получения среднего профобразования бесплатно получить профессию в колледже или техникуме по другому направлению. Документ появился в электронной базе 18 ноября. 

Законопроектом предлагается дополнить статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой вдовы участников СВО после получения среднего профессионального образования вправе повторно получить среднее профессиональное образование по другой специальности безвозмездно.

Проект уже принят в первом чтении. 

