Федеральные новости

Выжившая жертва маньяка Артамошина находится в больнице в Волгоградской области

Федеральные новости 20.11.2025 19:58
20.11.2025 19:58


В Московской области задержали 46-летнего маньяка Дмитрия Артомошина, который похищал и убивал нянь. Как уточняют в Telegram-канале SHOT, одна из выживших жертв сейчас проходит лечение в одной из больниц в Волгоградской области. 



По данным следствия, 46-летний мужчина создал объявление о поиске няни для своего ребёнка. Тех, кто соглашался на работу, он насиловал, принуждал к наркотикам и убивал. Как минимум на его счету две жертвы: 19-летняя жительница Королёва и 25-летняя москвичка.

- Одной из жертв удалось сбежать, девушку нашли в больнице в Волгоградской области. Она рассказала, что мужчина угрозами и насилием склонял её к употреблению наркотиков. По данным следствия, психопат подвергал насилию свою жену и заставлял употреблять наркотики, - передают авторы Telegram-канала.

Сейчас обвиняемый арестован по подозрению в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, а также в изнасиловании.

Видео: СУ СКР по Московской области

