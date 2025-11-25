Минобрнауки ввело обязательные предметы в вузах





В России при переходе на новую модель образования введут обязательные предметы в высших учебных заведениях. Как сообщил 24 ноября замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский, обязательными станут «История России», «Основы российской государственности» и «Философия».

Могилевский уточнил, что на данный момент проходят консультации с профессиональным сообществом на предмет того, какие учебные предметы должны составить социально-гуманитарное ядро новой модели образования.

- Все вместе приходим к пониманию того, что три дисциплины войдут в состав социогуманитарного ядра: «История России», «Основы российской государственности» и «Философия», - цитирует РИА Новости слова замминистра.

Отмечается, что нововведение позволит формировать у студентов осознанный патриотизм и критическое мышление.