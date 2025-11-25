Федеральные новости

Минобрнауки ввело обязательные предметы в вузах

Федеральные новости 25.11.2025 05:50
0
25.11.2025 05:50


В России при переходе на новую модель образования введут обязательные предметы в высших учебных заведениях. Как сообщил 24 ноября замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский, обязательными станут «История России», «Основы российской государственности» и «Философия».

Могилевский уточнил, что на данный момент проходят консультации с профессиональным сообществом на предмет того, какие учебные предметы должны составить социально-гуманитарное ядро новой модели образования.

- Все вместе приходим к пониманию того, что три дисциплины войдут в состав социогуманитарного ядра: «История России», «Основы российской государственности» и «Философия», - цитирует РИА Новости слова замминистра. 

Отмечается, что нововведение позволит формировать у студентов осознанный патриотизм и критическое мышление. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
25.11.2025 05:50
Федеральные новости 25.11.2025 05:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2025 15:05
Федеральные новости 24.11.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2025 12:13
Федеральные новости 24.11.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2025 07:16
Федеральные новости 24.11.2025 07:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.11.2025 08:49
Федеральные новости 23.11.2025 08:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.11.2025 18:41
Федеральные новости 21.11.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.11.2025 19:58
Федеральные новости 20.11.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.11.2025 07:28
Федеральные новости 19.11.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.11.2025 21:44
Федеральные новости 18.11.2025 21:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.11.2025 07:08
Федеральные новости 18.11.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.11.2025 17:30
Федеральные новости 16.11.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.11.2025 12:44
Федеральные новости 14.11.2025 12:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.11.2025 06:07
Федеральные новости 14.11.2025 06:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.11.2025 13:14
Федеральные новости 13.11.2025 13:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.11.2025 08:27
Федеральные новости 13.11.2025 08:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:37
Власти Камышина возьмут в кредит 150 млн рублей на финансирование бюджетаСмотреть фотографии
08:14
Минобороны за ночь сбило 249 украинских БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
08:11
Респираторный микоплазмоз заставляет волгоградцев кашлять месяцамиСмотреть фотографии
07:35
В Таганроге после атаки ВСУ погибли трое мирных жителейСмотреть фотографии
07:00
В Волгограде построят новые водопроводные линии за 1,7 млрд рублейСмотреть фотографии
06:33
За себя и того парня? В России хотят отказаться от фиксированных тарифов на общедомовые расходыСмотреть фотографии
05:50
Минобрнауки ввело обязательные предметы в вузахСмотреть фотографии
22:33
Гендиректор «Ротора» Андрей Кривов прокомментировал уход Дениса БояринцеваСмотреть фотографии
22:23
Бастрыкин подключился к расследованию убийства бабушки и тети Прохора ШаляпинаСмотреть фотографии
22:17
Стало известно, кто покинул «Ротор» вместе с Денисом БояринцевымСмотреть фотографии
22:07
Ростовчане воздвигнут в Волгограде постамент для «переезжающей» скульптуры ВучетичаСмотреть фотографии
21:16
Денис Бояринцев покинул пост главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
21:06
«Ротор» со счетом 0:2 проиграл «Челябинску» в последнем домашнем матче годаСмотреть фотографии
20:44
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Никиты СимонянаСмотреть фотографии
20:37
8786 болельщиков насчитали на матче «Ротора» и «Челябинска»Смотреть фотографии
20:00
Магнитная буря ударит по волгоградцам 25 ноябряСмотреть фотографии
19:19
На «Волгоград Арене» почтили память Никиты СимонянаСмотреть фотографии
19:07
Игроки «Ротора» вышли на матч с «Челябинском» в футболках с фамилиями мамСмотреть фотографии
18:46
Волгоградка лишилась «Лады» за 80 неоплаченных штрафаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:15
Серия ДТП спровоцировала 5-километровую пробку в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде путепровод на улице Рабоче-Крестьянской заработал в шесть полосСмотреть фотографии
17:46
Не всё так страшно? Экологи рассказали подробности «химатаки» в Волгограде недельной давностиСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде мужчина выжил после нескольких ударов ножом в грудьСмотреть фотографии
17:17
Правительство добавит бюджету Волгоградской области 686 млн рублейСмотреть фотографии
17:10
Первые заморозки ожидают синоптики под Волгоградом в ночь на 25 ноябряСмотреть фотографии
16:57
«Норма» Винченцо Беллини с феноменальным успехом покорила сцену «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
16:27
В Волгограде скончалась известный невролог Вера РыбакСмотреть фотографии
16:09
Волгоградская студентка «спустила» 2 млн рублей сбережений отцаСмотреть фотографии
15:54
Под Волгоградом водителю школьного автобуса грозит до 5 лет тюрьмы за смертельное ДТПСмотреть фотографии
15:25
«Под пули могли попасть и люди»: жители Ерзовки требуют наказать стрелка за убийство собаки у магазинаСмотреть фотографии
 