



Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян об отношении к идее крупнейших банков страны запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок через их банки.

Маркетплейсы давно стали частью экономики страны и частью повседневного финансового поведения россиян, подчеркнули социологи. Поэтому любые нововведения в этой сфере коснутся большого числа наших сограждан: семь из десяти с разной периодичностью совершают там покупки.



На таком фоне идея крупнейших российских банков запретить маркетплейсам предлагать скидки при оплате их картами вызывает недовольство у тех, кто активно покупает онлайн. Почти две трети покупателей воспринимают инициативу как несправедливую. Такое мнение подкрепляется содержательными опасениями: по мнению покупателей маркетплейсов, она выглядит как попытка банков ограничить конкуренцию и лишить потребителей выгодных условий. Каждый второй онлайн-покупатель интуитивно считывает в запрете удар по своему кошельку. Большинство уверено, что исчезновение скидок неизбежно приведет к росту цен, ухудшит условия для миллионов покупателей и негативно отразится на малом и среднем бизнесе.



Такого рода ограничения на маркетплейсах воспринимаются как удар по потребителю. Инициатива банков воспринимается как шаг не в интересах людей, а в интересах крупных игроков, который может разрушить привычный баланс в одной из самых важных и привычных потребительских сфер, говорится в сообщении ВЦИОМ.





