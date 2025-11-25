Федеральные новости

ВЦИОМ: большинство россиян считают несправедливым запрет скидок на маркетплейсах

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал  результаты опроса россиян об отношении к идее крупнейших банков страны запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок через их банки.

Маркетплейсы давно стали частью экономики страны и частью повседневного финансового поведения россиян, подчеркнули социологи. Поэтому любые нововведения в этой сфере коснутся большого числа наших сограждан: семь из десяти с разной периодичностью совершают там покупки.

На таком фоне идея крупнейших российских банков запретить маркетплейсам предлагать скидки при оплате их картами вызывает недовольство у тех, кто активно покупает онлайн. Почти две трети покупателей воспринимают инициативу как несправедливую. Такое мнение подкрепляется содержательными опасениями: по мнению покупателей маркетплейсов, она выглядит как попытка банков ограничить конкуренцию и лишить потребителей выгодных условий. Каждый второй онлайн-покупатель интуитивно считывает в запрете удар по своему кошельку. Большинство уверено, что исчезновение скидок неизбежно приведет к росту цен, ухудшит условия для миллионов покупателей и негативно отразится на малом и среднем бизнесе.

Такого рода ограничения на маркетплейсах воспринимаются как удар по потребителю. Инициатива банков воспринимается как шаг не в интересах людей, а в интересах крупных игроков, который может разрушить привычный баланс в одной из самых важных и привычных потребительских сфер, говорится в сообщении ВЦИОМ.


21:43
В Волгоградской области резко похолодает до -5Смотреть фотографии
21:26
Волгоградка отсудила у салона 23,5 тысячи за не тот цвет волосСмотреть фотографии
20:53
ВЦИОМ: большинство россиян считают несправедливым запрет скидок на маркетплейсахСмотреть фотографии
20:23
Заключительный матч года на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в 20-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
19:56
В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 56-летнего Андрея НикитинаСмотреть фотографии
19:27
Под Волгоградом строителя бракованных домов для переселенцев оштрафовали на 100 тысячСмотреть фотографии
18:54
Период охлаждения при покупке «бабушкиных» квартир хотят ввести в РоссииСмотреть фотографии
18:32
Ну не смогли… Роспотребнадзор оказался «бессилен» в скандале с майнинг-фермой волгоградского олигархаСмотреть фотографии
18:07
Объем доходов бюджета Волгоградской области превысил 124 млрд рублейСмотреть фотографии
17:29
Полиция задержала «автора» массового ДТП после погони под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:02
Вратарь «Ротора» Никита Чагров сыграет за сборную ФНЛ против команды МедиалигиСмотреть фотографии
16:58
Жителей Волжского навсегда освободили от платы за капремонтСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде вынесли приговор за аферу с инвестициями в Крымский мостСмотреть фотографии
16:32
Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиковСмотреть фотографии
16:10
Рост доходов и инвестиции: ревизоры КСП оценили бюджет Волгоградской области на предстоящую трёхлеткуСмотреть фотографии
15:57
В ЦПКиО Волгограда заработает почта Деда МорозаСмотреть фотографии
15:49
В регионе России создают спецгруппы для охраны заводов от дронов ВСУСмотреть фотографии
15:26
Под Волгоградом суд обязал чиновников обустроить 164 контейнерных площадкиСмотреть фотографии
15:20
Статистики сравнили стоимость проезда в Волгограде, Ростове и АстраханиСмотреть фотографии
14:46
СФР ввел QR-коды для всех волгоградских пенсионеровСмотреть фотографии
14:23
Таможня продлила рабочую неделю для волгоградцев перед повышением ставок утильсбораСмотреть фотографии
14:19
Тело охранника нашли у «ВолгаМолла» в ВолжскомСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде и Калаче-на-Дону расселят первые 18 аварийных домов по новой программеСмотреть фотографии
13:12
Денис Бояринцев: «"Ротор" и Волгоград навсегда в моём сердце»Смотреть фотографии
12:57
Футбольный вечер, который потряс «Ротор» и болельщиков: смотрим, как это былоСмотреть фотографии
12:34
Устроившую ночные танцы в Волжском компанию бородачей задержала полицияСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
Новый рекорд установлен на волгоградском «Балу хризантем»Смотреть фотографии
12:15
В Михайловке подвергшаяся травле одноклассников девочка ушла из школыСмотреть фотографии
11:59
На юге Волгограда натянут «шубу» на 900 метров теплосетейСмотреть фотографии
10:52
Суд в Городище отправил экс-замглавы района Торгашина на 3 года в колониюСмотреть фотографии
 