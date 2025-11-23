Федеральные новости

В небе над российскими регионами сбили 75 БПЛА

Федеральные новости 23.11.2025 08:49
0
23.11.2025 08:49


Атаку отразили в течение прошедшей ночи 23 ноября. По данным Минобороны, ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов:

36 БПЛА – над акваторией Черного моря,

10 БПЛА – над территорией Республики Крым,

9 БПЛА – над территорией Брянской области,

7 БПЛА – над территорией Воронежской области,

4 БПЛА – над территорией Краснодарского края,

3 БПЛА – над территорией Смоленской области,

2 БПЛА – над территорией Московского региона,

2 БПЛА – над территорией Белгородской области,

1 БПЛА – над территорией Калужской области,

1 БПЛА – над территорией Рязанской области.

Напомним, в Волгоградской области в течение 5 часов действовал режим беспилотной опасности. При этом аэропорт Волгограда продолжал работать в штатном режиме.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
23.11.2025 08:49
Федеральные новости 23.11.2025 08:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.11.2025 18:41
Федеральные новости 21.11.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.11.2025 19:58
Федеральные новости 20.11.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.11.2025 07:28
Федеральные новости 19.11.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.11.2025 21:44
Федеральные новости 18.11.2025 21:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.11.2025 07:08
Федеральные новости 18.11.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.11.2025 17:30
Федеральные новости 16.11.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.11.2025 12:44
Федеральные новости 14.11.2025 12:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.11.2025 06:07
Федеральные новости 14.11.2025 06:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.11.2025 13:14
Федеральные новости 13.11.2025 13:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.11.2025 08:27
Федеральные новости 13.11.2025 08:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.11.2025 15:39
Федеральные новости 12.11.2025 15:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.11.2025 10:14
Федеральные новости 11.11.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.11.2025 17:08
Федеральные новости 10.11.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.11.2025 19:41
Федеральные новости 07.11.2025 19:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:27
В Волгограде наезд Nissan на пешехода попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
Героя Карабаха и «железного генерала» Владислава Сафонова хоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
Виноват туман? Экологи вышли на след плохого запаха в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
10:13
«Ушла с рынка»: жительницу Волгоградской области с дефектом уха ищут третий месяцСмотреть фотографии
09:51
Волгоград и Волжский накрыл запах «мокрой шерсти»Смотреть фотографии
09:36
14-летняя волгоградка перевела аферистам 380 тысяч материнских денегСмотреть фотографии
09:17
Бывший футболист и тренер «Ротора» Евгений Алдонин серьезно заболелСмотреть фотографии
08:49
В небе над российскими регионами сбили 75 БПЛАСмотреть фотографии
08:30
В Волгоградской области отменили 5-часовой режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
08:26
«Это какой-то подарок!»: грибной бум настиг Волгоградскую область перед началом зимыСмотреть фотографии
07:59
Волгоградцы отдохнут от магнитных бурьСмотреть фотографии
07:18
Волгоградцам назвали самые выгодные месяцы для отпусков в 2026 годуСмотреть фотографии
06:16
Под Волгоградом простятся с бывшим начальником районной милицииСмотреть фотографии
05:40
СМС о беспилотной опасности получили жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:11
«Его интересовало всё»: в Волгограде музей рассказал о маршале-освободителе Сталинграда МалиновскомСмотреть фотографии
20:35
В Волжском полиция ищет устроивших полночные пляски бородачейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
«Впору на байдарке сплавляться»: в Волгограде из-за капремонта третий раз за месяц затопило общежитие на ул. ЧебышеваСмотреть фотографииCмотреть видео
18:29
Путин обсудил с главой Минтранса Никитиным строительство обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
17:04
Зимы не будет? Под Волгоградом накануне декабря зацвела вербаСмотреть фотографии
15:59
«Весь класс угорал над унижением девочки»: в Михайловке на видео засняли травлю 9-классницыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
В РАН предложили повернуть северные реки на Донбасс через Волгоградскую областьСмотреть фотографии
14:08
Андрей Бочаров собрал в выходной финансистов и чиновников облкомспортаСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде снесут ларьки и павильоны на пр. МеталлурговСмотреть фотографии
11:44
«Циклон захватывает север региона»: синоптик рассказала, ждать ли волгоградцам снега в ноябреСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде на фоне атаки БПЛА задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
11:17
В Волгоградской области повторно объявлена угроза атаки БПЛАСмотреть фотографии
10:49
Под Волгоградом прощаются с ветераном СВО Алексеем ДорошенкоСмотреть фотографии
10:11
Волгоградцам в 2026 году ограничат платное обучение в вузах по 40 направлениямСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде объекты ЖКХ оцифруют за 26 млн рублейСмотреть фотографии
08:04
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты 3 БПЛАСмотреть фотографии
 