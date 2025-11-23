В небе над российскими регионами сбили 75 БПЛА

Атаку отразили в течение прошедшей ночи 23 ноября. По данным Минобороны, ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов:
36 БПЛА – над акваторией Черного моря,
10 БПЛА – над территорией Республики Крым,
9 БПЛА – над территорией Брянской области,
7 БПЛА – над территорией Воронежской области,
4 БПЛА – над территорией Краснодарского края,
3 БПЛА – над территорией Смоленской области,
2 БПЛА – над территорией Московского региона,
2 БПЛА – над территорией Белгородской области,
1 БПЛА – над территорией Калужской области,
1 БПЛА – над территорией Рязанской области.
Напомним, в Волгоградской области в течение 5 часов действовал режим беспилотной опасности. При этом аэропорт Волгограда продолжал работать в штатном режиме.