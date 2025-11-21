Федеральные новости

ЕС ввел санкции против силовиков из Ростовской области

Евросоюз 20 ноября объявил о введении санкций в отношении сотрудников силовых структур Ростовской области. Об этом сообщили в «Привет Ростов» со ссылкой на данные Официального журнала ЕС. 

Так, в список попали четыре представителя регионального управления ФСИН. В их числе начальник ГУФСИН по Ростовской области, руководитель СИЗО №2 Таганрога, заместитель начальника по безопасности и оперативной работе, а также заместитель начальника по воспитательной работе того же СИЗО.

Уточняется, что все сотрудники подозреваются в «серьёзных нарушениях прав человека, репрессиях в отношении гражданского общества и действиях, серьёзно подрывающих верховенство закона в России».

Лента новостей

19:04
Под Волгоградом награды погибших героев СВО передали их семьямСмотреть фотографии
18:41
ЕС ввел санкции против силовиков из Ростовской областиСмотреть фотографии
18:08
Волгоградских автомобилистов предупредили о туманеСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде за 403 млн закончат ремонт Сарептского путепроводаСмотреть фотографии
17:12
«Пни меня!»: в Михайловке отца подвергшейся буллингу школьницы обвинили в избиении девятиклассникаСмотреть фотографии
17:03
ООО «Газпром теплоэнерго Волгоград» переименовано в ООО «Теплоэнерго Волгоград»Смотреть фотографии
16:56
ДТП парализовало движение трамваев № 2, 6 и 12 в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:32
Волгоградцев предупредили о поддельных платежкахСмотреть фотографии
15:49
15-летняя камышанка обчистила знакомого из пьяной компанииСмотреть фотографии
15:10
В центре Волгограда откопали авиабомбуСмотреть фотографии
15:01
«Промедление может стоить жизни»: врач-инфекционист - о смертельной опасности готовой рыбы и домашних закрутокСмотреть фотографии
14:58
Встречаемся в цифровом офисе: «Ростелеком» открыл первое деловое пространство в формате шерингаСмотреть фотографии
14:49
С зажиточного афериста из Крыма взыскали похищенные у матери военного 2 млн рублейСмотреть фотографии
14:30
Руководитель УФНС Роман Иванов поздравляет с Днем работника налоговых органовСмотреть фотографии
14:13
Бочаров поддержал переизбрание Блошкина председателем облсовета ветерановСмотреть фотографии
13:26
В центре Волгограда иномарка сбила девушку на пешеходном переходеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга прилетят с задержкой в ВолгоградСмотреть фотографии
13:00
Волгоградская область стала популярным направлением для загородного отдыхаСмотреть фотографии
12:51
Сельской чиновнице за хищение 7 млн рублей дали отсрочку от колонии под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде сузили участок Третьей продольной из-за ремонта путепроводаСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
11:59
На севере Волгограда на канализационных станциях обновили систему вентиляцииСмотреть фотографии
11:46
«Беда нагрянула в нашу семью»: в онкоцентре Москвы спасают 8-месячного волгоградца с острым лейкозомСмотреть фотографии
11:45
Росавиация 21 ноября второй раз закрыла небо над ВолгоградомСмотреть фотографии
11:31
Под Волгоградом двое молодцов попытались стащить трубы у ресурсоснабжающей организацииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
Минэнерго РФ подтвердило готовность «Волгоградоблэлектро» к зимеСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области вырастут пенсии и МРОТ с 1 январяСмотреть фотографии
10:34
Московская фирма «прогорела» на турбизнесе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:25
ПСБ представил первый публичный отчет об устойчивом развитииСмотреть фотографии
10:10
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 3-часового запретаСмотреть фотографии
 