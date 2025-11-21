ЕС ввел санкции против силовиков из Ростовской области





Евросоюз 20 ноября объявил о введении санкций в отношении сотрудников силовых структур Ростовской области. Об этом сообщили в «Привет Ростов» со ссылкой на данные Официального журнала ЕС.

Так, в список попали четыре представителя регионального управления ФСИН. В их числе начальник ГУФСИН по Ростовской области, руководитель СИЗО №2 Таганрога, заместитель начальника по безопасности и оперативной работе, а также заместитель начальника по воспитательной работе того же СИЗО.

Уточняется, что все сотрудники подозреваются в «серьёзных нарушениях прав человека, репрессиях в отношении гражданского общества и действиях, серьёзно подрывающих верховенство закона в России».