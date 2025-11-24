Роспотребнадзор усиливает контроль после смерти человека от птичьего гриппа

Специалисты Роспотребнадзора изучают информацию о первом в истории случае заражения человека птичьим гриппом штамма H5N5, в результате которого пациент скончался. Это произошло в США.

Российские специалисты отмечают, что вирус гриппа H5N5 регулярно выявляется в некоторых странах Европы, а также в США и Канаде, в основном среди диких птиц.

Однако зарегистрированы также случаи инфицирования H5N5 среди млекопитающих (лисы, тюлени и др.), в том числе в 2025 году. Случаев передачи вируса между млекопитающими ещё не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре отмечают, что сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» находятся в состоянии постоянной готовности к выявлению и изучению вирусов гриппа, в том числе варианта H5N5.

- В рамках текущего мониторинга проводится наблюдение за состоянием здоровья и лабораторное обследование лиц, работающих с птицей, - отметили в ведомстве.

Контроль усилен и на пунктах пропуска через государственную границу РФ граждан, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с признаками инфекционных заболеваний.

