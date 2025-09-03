Расследования

Водителя из Санкт-Петербурга задержали за воровство бензина на волгоградской АЗС

Расследования 03.09.2025 16:09
0
03.09.2025 16:09


Полицейские задержали в Волгоградской области водителя из Санкт-Петербурга, который проездом через регион воровал бензин на АЗС. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 28-летний мужчина дважды совершил преступление в Волгоградской области по пути из Санкт-Петербурга в Махачкалу и обратно.

В полицию обратилась сотрудница автозаправочной станции, где водитель воровал бензин. По ее словам, 21 августа неизвестный на автомобиле Kaiyi без номеров заправился почти на 3 тысячи рублей и уехал без оплаты. 1 сентября ситуация повторилась. На этот раз сумма ущерба составила более 2,5 тысячи рублей. Топливного вора полицейские задержали в Новониколаевском районе Волгоградской области.

Водитель пояснил, что специально снял номера и заехал на АЗС с постоплатой, так как знал о видеонаблюдении. Свой трюк он решил повторить и на обратном пути из Махачкалы, но домой доехать не успел, так как его задержали.


Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ(Кража). Решается вопрос о заключении водителя под стражу. На время следствия его машина изъята, как вещественное доказательство.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

