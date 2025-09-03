Расследования

До смерти забившего сводного брата мужчину будут судить в Волгограде

Расследования 03.09.2025 13:56
В Волгограде перед судом предстанет местный житель по обвинению в умышленном причинении смертельных травм своему сводному брату. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, расследование этого уголовного дела завершено и направлено с обвинительным заключением в Красноармейский районный суд.

По ч.4 ст. 111 УК РФ обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что 12 июля этого года волгоградец совершил преступление, находясь в квартире у своей матери, где также были его супруга и сводный брат. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес родственнику множественные удары. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от тупой закрытой черепно-мозговой травмы.

