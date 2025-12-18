Общество

Энергетики «привели в чувство» заядлых должников в Волгограде

Общество 18.12.2025 09:35
0
18.12.2025 09:35


В Волгограде энергетики совместно с судебными приставами провели рейды в Дзержинском и Краснооктябрьском районах. Как рассказали ИА «Высота 102» по итогам мероприятий в ПАО «Волгоградэнергосбыт», после «встряски» некоторые заядлые должники сразу же оплатили по счетам. 
В ресурсоснабжающей организации уточняют, что участники рейда посетили волгоградцев по 29 адресам. Подавляющему большинству нерадивых потребителей отключили свет.
– Двадцати неплательщикам  было ограничено потребление электроэнергии, – сообщили в «Волгоградэнергосбыте». – Проконтролировали энергетики и наличие самовольных подключений к электросети. 
Для многих визит приставов обернулся изъятием имущества, описанного за долги. И некоторых из злостных должников эта крайняя мера тотчас же привела в чувство. 
Один из тех, кого взбодрил визит приставов и энергетиков , – житель Краснооктябрьского района. Мужчину поставили перед фактом – за долги его кухонную технику изымут перед новогодними праздниками. Тут же у волгоградца нашлись 20 тысяч рублей, которые он выплатил в погашение долга.  Аналогично, не дожидаясь суда, закрыли задолженность еще трое жителей Волгограда. 
Волгоградцев предупреждают, что работа по взысканию долгов за свет продолжается и к Новому году должники могут остаться без света и без имущества. 
– Накопление задолженности неминуемо приведет к мерам по её взысканию: вынужденному отключению электроэнергии и судебным разбирательствам. Число квартир и домов, за долги подпадающих под введение ограничений, исчисляется тысячами. Только в ноябре 1133 абонента-должника были отключены от электроснабжения, – приводят печальную статистику специалисты «Волгоградэнергосбыта».  
В связи с этим волгоградцам в случае, если они получили уведомление о наличии долга, рекомендуют не затягивать с оплатой. В противном случае просрочки грозят неприятными последствиями: 
• начислением пеней; 
• отключением электроэнергии. Поставщик может отключить услугу после предупреждения потребителя о задолженности;
• взысканием задолженности в суде. Сбытовая компания вправе обратиться в суд без предварительного уведомления абонента;
• арестом имущества и банковских счетов. По решению суда у должника могут изъять бытовую технику, наложить арест на недвижимость, автомобиль, банковские счета, лишить возможности выезда за границу.
Выяснить величину задолженности, период ее образования и оперативно погасить можно в личном кабинете на сайте energosale34.ru и в сбытовых участках по месту жительства.
Напомним и лайфак: при подписке на электронную квитанцию оплатить без комиссии любую сумму задолженности можно в личном кабинете на сайте компании.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.12.2025 12:40
Общество 18.12.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 12:15
Общество 18.12.2025 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 11:07
Общество 18.12.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 10:41
Общество 18.12.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 10:37
Общество 18.12.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 10:19
Общество 18.12.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 09:52
Общество 18.12.2025 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 09:35
Общество 18.12.2025 09:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.12.2025 08:24
Общество 18.12.2025 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 07:34
Общество 18.12.2025 07:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 07:08
Общество 18.12.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 05:59
Общество 18.12.2025 05:59
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 19:49
Общество 17.12.2025 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 18:47
Общество 17.12.2025 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 17:36
Общество 17.12.2025 17:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:40
Фотограф снял с высоты монтаж звезды на новогоднюю ель ЦПКиОСмотреть фотографии
12:24
60-летний житель Волгоградской области сгорел в своем домеСмотреть фотографии
12:17
Абьюзеру в Волгограде грозит жесткое наказание за слив в Сеть порно с его экс-женойСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде семьи бойцов СВО освободили от турналогаСмотреть фотографии
12:13
На защите жизни: как страховщики помогают пациентамСмотреть фотографии
11:57
Волгоградским супермаркетам запретили поднимать цены на еду из-за роста НДССмотреть фотографии
11:30
Киоск с шаурмой в центре Волгограда прикрыли на 3 месяцаСмотреть фотографии
11:07
300 тонн подсолнечника забраковали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
Несла в рюкзаке 10 кг тротила: как в Волгодонске предотвратили теракт ВСУСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы недовольны качеством товаров, ЖКХ и связьюСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области 100 автомобилей пополнили парк скорой помощиСмотреть фотографии
10:19
Огни на главной ёлке Волгограда зажгут 20 декабряСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде засняли момент столкновения трамвая №5 с иномаркой на КачеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
Волгоградка втайне оформила четыре кредита на подругуСмотреть фотографии
09:43
Огромные пробки сковали мосты на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:35
Энергетики «привели в чувство» заядлых должников в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:46
Из Волги извлекли останки расчлененной мужем волгоградкиСмотреть фотографии
08:24
Новую электричку назначили в Волгограде с 26 декабряСмотреть фотографии
07:59
Котово частично обезвожен после второй аварииСмотреть фотографии
07:34
Реформа зарплат ждет волгоградских медиков в 2026 годуСмотреть фотографии
07:08
Волгоградцы обсуждают обещанную Госдумой блокировку YouTubeСмотреть фотографии
06:50
Огурцы рекордно подорожали в Волгограде перед Новым годомСмотреть фотографии
06:35
В Ростовской области из-за атаки БПЛА погибли три человека, девять раненыСмотреть фотографии
05:59
Минцифры пообещало вернуть стабильный интернет волгоградцамСмотреть фотографии
05:39
Участок земли в Волгоградской области отравили нефтепродуктамиСмотреть фотографии
21:21
Цены на 2 вида бензина заморозили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:32
В Волгоградской области ЦБ вывел на чистую воду банкиров-нелегаловСмотреть фотографии
19:49
В Волгограде в 2026 году на муниципальные маршруты выйдут 10 новых автобусовСмотреть фотографии
18:47
В Волгоградской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за тумановСмотреть фотографии
18:17
«Они были самой тихой парой»: что известно о жителе Волгограда, убившем и расчленившем свою женуСмотреть фотографии
 