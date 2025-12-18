Энергетики «привели в чувство» заядлых должников в Волгограде

Общество 18.12.2025 09:35
18.12.2025 09:35
В Волгограде энергетики совместно с судебными приставами провели рейды в Дзержинском и Краснооктябрьском районах. Как рассказали ИА «Высота 102» по итогам мероприятий в ПАО «Волгоградэнергосбыт», после «встряски» некоторые заядлые должники сразу же оплатили по счетам.
В ресурсоснабжающей организации уточняют, что участники рейда посетили волгоградцев по 29 адресам. Подавляющему большинству нерадивых потребителей отключили свет.
– Двадцати неплательщикам было ограничено потребление электроэнергии, – сообщили в «Волгоградэнергосбыте». – Проконтролировали энергетики и наличие самовольных подключений к электросети.
Для многих визит приставов обернулся изъятием имущества, описанного за долги. И некоторых из злостных должников эта крайняя мера тотчас же привела в чувство.
Один из тех, кого взбодрил визит приставов и энергетиков , – житель Краснооктябрьского района. Мужчину поставили перед фактом – за долги его кухонную технику изымут перед новогодними праздниками. Тут же у волгоградца нашлись 20 тысяч рублей, которые он выплатил в погашение долга. Аналогично, не дожидаясь суда, закрыли задолженность еще трое жителей Волгограда.
Волгоградцев предупреждают, что работа по взысканию долгов за свет продолжается и к Новому году должники могут остаться без света и без имущества.
– Накопление задолженности неминуемо приведет к мерам по её взысканию: вынужденному отключению электроэнергии и судебным разбирательствам. Число квартир и домов, за долги подпадающих под введение ограничений, исчисляется тысячами. Только в ноябре 1133 абонента-должника были отключены от электроснабжения, – приводят печальную статистику специалисты «Волгоградэнергосбыта».
В связи с этим волгоградцам в случае, если они получили уведомление о наличии долга, рекомендуют не затягивать с оплатой. В противном случае просрочки грозят неприятными последствиями:
• начислением пеней;
• отключением электроэнергии. Поставщик может отключить услугу после предупреждения потребителя о задолженности;
• взысканием задолженности в суде. Сбытовая компания вправе обратиться в суд без предварительного уведомления абонента;
• арестом имущества и банковских счетов. По решению суда у должника могут изъять бытовую технику, наложить арест на недвижимость, автомобиль, банковские счета, лишить возможности выезда за границу.
Выяснить величину задолженности, период ее образования и оперативно погасить можно в личном кабинете на сайте energosale34.ru и в сбытовых участках по месту жительства.
Напомним и лайфак: при подписке на электронную квитанцию оплатить без комиссии любую сумму задолженности можно в личном кабинете на сайте компании.
