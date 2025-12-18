Новую электричку назначили в Волгограде с 26 декабря





С 26 декабря будет курсировать новая городская электричка, которая будет совершать рейсы по пятницам между станциями Волгоград-1 и Шпалопропитка. Как сообщили в Приволжской железной дороге, поезд №6337 Волгоград-1 – Шпалопропитка будет отправляться со ст. Волгоград-1 в 16:40, прибывать на ст. Шпалопропитка в 17:30.

Поезд №6338 Шпалопропитка – Волгоград-1 отправится со ст. Шпалопропитка в 19:55, а прибудет на ст. Волгоград-1 в 20:45.

Также с 23 декабря изменится периодичность курсирования пригородного поезда, следующего по маршруту Волгоград-1 – Суровикино (и обратно). Он будет перевозить пассажиров пять раз в неделю вместо семи.



Поезд №6615 Волгоград-1 – Суровикино будет отправляться со ст. Волгоград-1 по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 6:42, прибывать на ст. Суровикино в 9:32. Поезд №6616 Суровикино – Волгоград-1 отправится со ст. Суровикино по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 13:03, а прибудет на конечную в 16:03.



Фото Приволжской железной дороги

