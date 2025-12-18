Котово частично обезвожен после второй аварии





Котово Волгоградской области после устранения очередной аварии на водоводе частично остается без воды. До момента стабилизации водоснабжения будет организован подвоз воды по заявкам, сообщили районные власти.

Напомним, за несколько дней в этом муниципалитете произошли две аварии на реконструируемом водоводе Котово-Филино. 15 декабря жители стали жаловаться на пустые краны. Выяснилось, что произошел порыв. Однако после устранения этой аварии «рвануло» в другом месте водовода. Ремонт завершился ночью 18 декабря, после чего власти сообщили о заполнении системы.



Однако на утро 18 декабря вода появилась не у всех жителей.



