Котово частично обезвожен после второй аварии

18.12.2025
Котово Волгоградской области после устранения очередной аварии на водоводе частично остается без воды. До момента стабилизации водоснабжения будет организован подвоз воды по заявкам, сообщили районные власти.

Напомним, за несколько дней в этом муниципалитете произошли две аварии на реконструируемом водоводе Котово-Филино. 15 декабря жители стали жаловаться на пустые краны. Выяснилось, что произошел порыв. Однако после устранения этой аварии «рвануло» в другом месте водовода. Ремонт завершился ночью 18 декабря,  после чего власти сообщили о заполнении системы.

Однако на утро 18 декабря вода появилась не у всех жителей.

Фото Олега Кузьмина

