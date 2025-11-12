Деньги на самолеты: открывается выставка о помощи саратовцев воюющему Сталинграду

Выставка, рассказывающая о неоценимой помощи тылового Саратова воюющему Сталинграду в 1942-1943 годах, откроется 14 ноября в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде, передает ИА «Высота 102».

Совместную экспозицию под названием «Саратов - Сталинграду» подготовили сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва», Саратовского областного музея краеведения и Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.

Во время Сталинградской битвы саратовцы оказали неоценимую помощь фронту. Все материалы, представленные на выставке, расскажут о том, как работал и помогал тыл.

- С августа 1942 по февраль 1943 гг. Саратовская область входила в зону оперативного тыла Сталинградского, Юго-Западного, Донского и Воронежского фронтов. Регион сыграл ключевую роль в обеспечении советских войск, сражавшихся под Сталинградом, боевыми и материальными резервами, в эвакуации и лечении солдат и офицеров, получивших ранения в ожесточенных боях, - сообщили сотрудники волгоградского музея.

Целый раздел экспозиции расскажет о массовом народном движении по сбору средств на покупку военной техники, инициатором которого стали жители Саратовской области. Исторические документы свидетельствуют о том, что к середине января 1943 года они собрали более 133 миллионов рублей для самолетов Сталинградского фронта.

- Посетители смогут увидеть фотографию колхозницы Куриловского района Анны Селивановой, которая передала в часть, где служил ее муж, три именных самолета, построенных на собранные ею средства, - рассказали в музее-панораме.

Также на выставке будет представлена продукция саратовских предприятий, которая тогда выпускалась для фронта. А также многочисленные медицинские инструменты, личные вещи, награды, нагрудные знаки, элементы боевой техники, а также медицинская литература, фотографии, тематические листовки, рисунки и другие предметы из собраний музея-заповедника и Саратовского областного музея краеведения.

