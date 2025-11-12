Экономика

Андрей Бочаров обсудил с чиновниками балансировку бюджета на 2026 год

Экономика 12.11.2025 15:18
0
12.11.2025 15:18


12 ноября в администрации Волгоградской области прошло очередное заседание под председательством Андрея Бочарова, посвящённое бюджетному процессу. Губернатор поставил перед чиновниками задачу, несмотря на все сложности, обеспечить финансовую устойчивость региона.

- Работа над главным финансовым документом Волгоградской области — бюджетом на 2026-й и плановый период 2027-2028 годы — продолжается. Особое внимание уделяется вопросам сбалансированности доходов и расходных обязательств, - подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.

Напомним, ранее проект бюджета прошёл общественные слушания, а 31 октября был внесён в Волгоградскую областную думу, а 12 ноября финансовый документ был рассмотрен профильными комитетами.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
12.11.2025 15:18
Экономика 12.11.2025 15:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.11.2025 07:16
Экономика 12.11.2025 07:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.11.2025 20:42
Экономика 11.11.2025 20:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.11.2025 09:01
Экономика 11.11.2025 09:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.11.2025 13:56
Экономика 10.11.2025 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2025 13:09
Экономика 10.11.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.11.2025 17:22
Экономика 08.11.2025 17:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.11.2025 12:49
Экономика 05.11.2025 12:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.11.2025 12:24
Экономика 05.11.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.11.2025 17:51
Экономика 04.11.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.11.2025 14:01
Экономика 04.11.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.11.2025 13:01
Экономика 04.11.2025 13:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.11.2025 16:07
Экономика 02.11.2025 16:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.11.2025 16:03
Экономика 01.11.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.11.2025 15:11
Экономика 01.11.2025 15:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:06
Участников перестрелки на ул. Штеменко нашли и задержали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
ДТП из-за бутылки? Фура с огурцами протаранила два авто в ВолжскомСмотреть фотографии
15:39
Гендиректора ростовского водоканала осудили за разглашение гостайныСмотреть фотографии
15:18
Андрей Бочаров обсудил с чиновниками балансировку бюджета на 2026 годСмотреть фотографии
15:02
В Жирновске ордена Мужества передали родным погибших участников СВОСмотреть фотографии
14:44
Т2 запустила бренд T2 AdTech – нового игрока на рекламном рынкеСмотреть фотографии
14:07
Двоих зумеров в Волжском поймали после серии дерзких краж из магазиновСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
Волгоградский Детфонд объявил о приеме заявок на участие в литпремии им. БогомоловаСмотреть фотографии
13:22
«К убийству я не был готов»: водитель BMW Пак выступил на суде с последним словомСмотреть фотографии
12:29
Блондинку на посту и.о. ректора ВГИИКа сменила яркая брюнеткаСмотреть фотографии
12:23
Суд ужесточил приговор цыганам, избившим битой и ногами водителя на АЗС в МихайловкеСмотреть фотографии
11:30
Партию газоанализаторов для коммунальщиков закупили в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:59
Разучились водить? В Волгограде вновь попал в больницу пассажир троллейбусаСмотреть фотографии
10:51
Волгоградского студента госпитализировали после укуса летучей мышиСмотреть фотографии
10:34
Пассажирка авиарейса Анталья-Волгоград лишилась 1,4 тысячи евроСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде осудят убившего двоих друзей водителя «Лады»Смотреть фотографии
09:48
Саратовский олигарх Качуровский попросил смягчить 3,5 года «строгача»Смотреть фотографии
09:44
В Волгограде 720 кг костей перемололи в тонну фаршаСмотреть фотографии
09:38
От производителя – потребителю: Олег Савченко – о перспективах экспорта волгоградского зерна в Азию через порт ОляСмотреть фотографии
09:30
Волгоградка получила за самоподключение штраф, превышающий долг за светСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде задержали скупщика банковских картСмотреть фотографии
08:29
Портрет жертвы мошенников нарисовали волгоградские банкирыСмотреть фотографии
08:17
«Это необъяснимо»: высочайшего уровня магнитная буря ударит по волгоградцамСмотреть фотографии
07:46
Останки 17 красноармейцев обнаружили волгоградские поисковикиСмотреть фотографии
07:37
Угроза миновала: 22 украинских БПЛА сбили за пределами Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:16
Волгоградская область планирует получить 5,89 млн рублей от приватизацииСмотреть фотографии
06:45
«Свадебную карусель» в ЦПКиО Волгограда установят к Новому годуСмотреть фотографии
06:23
Волгоградка Валентина Рясова одержала вторую победу на этапах Кубка мира по триатлонуСмотреть фотографии
06:03
Угроза беспилотной опасности сохраняется в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:40
Дожди зарядят в Волгоградской области с 12 ноябряСмотреть фотографии
 