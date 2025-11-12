Андрей Бочаров обсудил с чиновниками балансировку бюджета на 2026 год

12 ноября в администрации Волгоградской области прошло очередное заседание под председательством Андрея Бочарова, посвящённое бюджетному процессу. Губернатор поставил перед чиновниками задачу, несмотря на все сложности, обеспечить финансовую устойчивость региона.
- Работа над главным финансовым документом Волгоградской области — бюджетом на 2026-й и плановый период 2027-2028 годы — продолжается. Особое внимание уделяется вопросам сбалансированности доходов и расходных обязательств, - подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.
Напомним, ранее проект бюджета прошёл общественные слушания, а 31 октября был внесён в Волгоградскую областную думу, а 12 ноября финансовый документ был рассмотрен профильными комитетами.