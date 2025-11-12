В Волгограде осудят убившего двоих друзей водителя «Лады»





Следователи Красноармейского района Волгограда завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, по вине которого в ДТП на улице Лазоревая погибли двое несовершеннолетних пассажиров.

Как ранее сообщалось информагентством, трагедия случилась днем 19 апреля на улице Лазоревая. Юный водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, на не зарегистрированном в установленном порядке автомобиле совершил наезд на световую опору.

На месте погиб 17-летний юноша, находившийся в салоне. 18-летняя девушка и 16-летний подросток были госпитализированы. Позднее в больнице от травм пассажирка скончалась.

Водитель не пострадал. Выяснилось, что в этот день ему исполнилось 18 лет. Он сбежал с места происшествия, впоследствии его задержали и поместили под стражу.

- Проведённые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной дорожно-транспортного происшествия явились неправомерные действия обвиняемого, выразившиеся в грубом нарушении скоростного режима и требований Правил дорожного движения, - сообщила сегодня официальный представитель СУ СК России по региону Наталия Рудник.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области