В Волгограде 720 кг костей перемололи в тонну фарша

Общество 12.11.2025 09:44
Нарушение при оформлении электронных ветеринарных документов выявлено у производителя на территории Волгограда. По данным межрегионального управления Россельхознадзора Волгоградской области, на данной площадке была произведена мясная продукция из нелогичного сырья. 

Так, из 720 кг куриного супового набора накрутили куриного фарша общим весом 1067 кг. Таким образом, количество изготовленной продукции превышает объемы используемого сырья.

По факту выявленного нарушения ветспециалисту, оформившему производственный сертификат, объявлено предупреждение. Документы на нелогичную продукцию аннулированы. 

Фото сгенерировано ИИ

