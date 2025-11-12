Происшествия

ДТП из-за бутылки? Фура с огурцами протаранила два авто в Волжском

12.11.2025
Авария с участием большегруза произошла сегодня, 12 ноября, на улице Пушкина в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев происшествия, на светофоре полная огурцов фура не смогла остановиться и врезалась в стоящие впереди Volkswagen и Mitsubishi.

По предварительным данным, водитель фуры не смог воспользоваться тормозом, так как под педаль закатилась бутылка воды. Пострадавших в ДТП нет.

Информация о происшествии уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ДТП и ЧП Волжский / t.me

