Пассажирка авиарейса Анталья-Волгоград лишилась 1,4 тысячи евро

Порядка 1,5 тыс. евро незаконно ввезла пассажирка авиарейсом Анталья-Волгоград. Как рассказали в Астраханской таможне, прилетевшая домой волгоградка для прохождения таможенного контроля выбрала «зеленый коридор». Этим она заявила об отсутствии при себе наличных денежных средств и товаров, подлежащих таможенному декларированию.
Однако таможенники обнаружили в рюкзаке среди личных вещей у 30-летней женщины 10 000 евро или 11682,8 долларов США в эквиваленте. 10 тыс. долларов США в эквиваленте, разрешенные к ввозу без декларирования, нарушительнице вернули. Судьбу остальных денег - 1400 евро - определит суд.
В отношении пассажирки возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическим лицом наличных денежных средств).
- Согласно таможенным правилам пассажирке международного рейса следовало пройти в «красный» коридор и задекларировать всю перемещаемую сумму. Гражданке грозит штраф либо конфискация предмета административного правонарушения, – поясняет начальник таможенного поста Аэропорт Сталинград Астраханской таможни Сергей Легкодимов.
Фото Астраханская таможня