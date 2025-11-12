Общество

Пассажирка авиарейса Анталья-Волгоград лишилась 1,4 тысячи евро

Общество 12.11.2025 10:34
Порядка 1,5 тыс. евро незаконно ввезла пассажирка авиарейсом Анталья-Волгоград. Как рассказали в Астраханской таможне, прилетевшая домой волгоградка  для прохождения таможенного контроля выбрала «зеленый коридор». Этим она заявила об отсутствии при себе наличных денежных средств и товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Однако таможенники обнаружили в рюкзаке среди личных вещей у 30-летней женщины 10 000 евро или 11682,8 долларов США в эквиваленте. 10 тыс. долларов США в эквиваленте, разрешенные к ввозу без декларирования, нарушительнице вернули. Судьбу остальных денег - 1400 евро - определит суд.

В отношении пассажирки возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическим лицом наличных денежных средств).

- Согласно таможенным правилам пассажирке международного рейса следовало пройти в «красный» коридор и задекларировать всю перемещаемую сумму. Гражданке грозит штраф либо конфискация предмета административного правонарушения, – поясняет начальник таможенного поста Аэропорт Сталинград Астраханской таможни Сергей Легкодимов.

Фото Астраханская таможня

