Росстат разглядел в Волгоградской области снижение цен на бензин





12 ноября Росстат опубликовал результаты еженедельного мониторинга стоимости топлива. По данным статистики, за период с 6 по 10 ноября ценники на заправках не только не выросли, но и начали постепенное снижение.

В среднем автомобильный бензин подешевел на 11 копеек, до 65 рублей 55 копеек. Топливо марки АИ-92 теперь стоит 61 рубль 20 копеек (-0,15%), а АИ-95 – 67 рублей 64 копейки (-0,19%). Сохранились на прежнем уровне ценники на бензин марок АИ-98 и выше. Один литр высокооктанового топлива обойдётся автолюбителям в 87 рублей 56 копеек.

При этом продолжает восхождение ввысь стоимость дизельного топлива, которое поставило новый годовой рекорд, достигнув отметки в 71 рубль 28 копеек.