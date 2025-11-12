В Жирновске ордена Мужества передали родным погибших участников СВО

Сегодня, 12 ноября, в Жирновске Волгоградской области передали государственные награды семьям двоих участников СВО, которые погибли при исполнении воинского долга. Об этом, как передает V102.RU, сообщил глава Жирновского района Петр Мармура.

Посмертно орденами Мужества награждены военнослужащие Валерий Архипов и Сергей Шульженко.

- Они были настоящими патриотами, достойными сыновьями нашей страны. Мы скорбим вместе с родными и близкими героических земляков, - написал глава района в Telegram. - Низкий поклон родителям, воспитавшим достойных сыновей!





Фото: Петр Мармура / t.me