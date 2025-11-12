Общество

Волгоградка получила за самоподключение штраф, превышающий долг за свет

Общество 12.11.2025 09:30
0
12.11.2025 09:30


Задолжавшая за свет жительница Кировского района Волгограда неоднократно самовольно подключалась  к общедомовым электросетям после введения режима приостановления электроснабжения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Волгоградэнергосбыта», в присутствии сотрудников полиции должницу отключили от электричества, составив протокол и повторный акт. Дело передали в суд, признавший административное правонарушение и назначивший волгоградке штраф в размере 10 тысяч рублей.
По данным энергетиков, долг за электроэнергию собственницы квартиры на момент ограничительных мер составлял 7 332 рубля, но получив уведомление о необходимости его погашения, оплату она игнорировала. После положенных 10 дней со дня введения режима ограничения, квартира была обесточена – фазный провод от её счетчика отсоединен электриками подрядной организации, а сам прибор учета опломбирован знаком визуального контроля.
Проведённая через некоторое время проверка показала, что контрольная пломба нарушена, а также зафиксировано самовольное подключение к электросетям. Показания счетчика увеличились, свидетельствуя о незаконном потреблении. Гражданке повторно отключили электроэнергию. Стоит отметить, что работы по отключению не бесплатны, стоимость их выполнения в настоящий момент составляет три тысячи рублей. 
Новая контрольная проверка снова обнаружила срыв пломбы и самовольное подключение. Ситуация повторилась и при следующей контрольной проверке, в связи с чем к ситуации привлекли сотрудников полиции для составления протокола.
– Собрав все необходимые доказательные документы и фото с фиксацией нарушений, материалы передали в суд, который усмирил желание волгоградки совершать противоправные действия. Признание гражданки своей вины хоть и послужило обстоятельством, смягчающим административную ответственность, но не освободило от штрафа. Согласно ч. 1 ст. 7-19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ей придется выплатить в пользу государства 10 тысяч рублей, – пояснили в организации.
Отметим, жителей Волгограда неоднократно информировали о случаях привлечения к административной ответственности за нарушение режима приостановления электроснабжения путем самовольной врезки, а также следующих за этим штрафах.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.11.2025 10:34
Общество 12.11.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2025 09:54
Общество 12.11.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2025 09:44
Общество 12.11.2025 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2025 09:30
Общество 12.11.2025 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.11.2025 08:29
Общество 12.11.2025 08:29
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2025 08:17
Общество 12.11.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2025 07:46
Общество 12.11.2025 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2025 07:37
Общество 12.11.2025 07:37
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2025 06:45
Общество 12.11.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2025 06:03
Общество 12.11.2025 06:03
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 21:40
Общество 11.11.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 21:33
Общество 11.11.2025 21:33
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 21:16
Общество 11.11.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 21:05
Общество 11.11.2025 21:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2025 20:18
Общество 11.11.2025 20:18
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:59
Разучились водить? В Волгограде вновь попал в больницу пассажир троллейбусаСмотреть фотографии
10:51
Волгоградского студента госпитализировали после укуса летучей мышиСмотреть фотографии
10:34
Пассажирка авиарейса Анталья-Волгоград лишилась 1,4 тысячи евроСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде осудят убившего двоих друзей водителя «Лады»Смотреть фотографии
09:48
Саратовский олигарх Качуровский попросил смягчить 3,5 года «строгача»Смотреть фотографии
09:44
В Волгограде 720 кг костей перемололи в тонну фаршаСмотреть фотографии
09:38
От производителя – потребителю: Олег Савченко – о перспективах экспорта волгоградского зерна в Азию через порт ОляСмотреть фотографии
09:30
Волгоградка получила за самоподключение штраф, превышающий долг за светСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде задержали скупщика банковских картСмотреть фотографии
08:29
Портрет жертвы мошенников нарисовали волгоградские банкирыСмотреть фотографии
08:17
«Это необъяснимо»: высочайшего уровня магнитная буря ударит по волгоградцамСмотреть фотографии
07:46
Останки 17 красноармейцев обнаружили волгоградские поисковикиСмотреть фотографии
07:37
Угроза миновала: 22 украинских БПЛА сбили за пределами Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:16
Волгоградская область планирует получить 5,89 млн рублей от приватизацииСмотреть фотографии
06:45
«Свадебную карусель» в ЦПКиО Волгограда установят к Новому годуСмотреть фотографии
06:23
Волгоградка Валентина Рясова одержала вторую победу на этапах Кубка мира по триатлонуСмотреть фотографии
06:03
Угроза беспилотной опасности сохраняется в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:40
Дожди зарядят в Волгоградской области с 12 ноябряСмотреть фотографии
21:33
Под Волгоградом подростку присудили 200 тысяч за сломанную челюсть ровесникаСмотреть фотографии
21:16
В Волжском скончался известный футбольный тренер Евгений ФедорищевСмотреть фотографии
20:42
Способные все закончились? В Волгограде четвертый раз ищут реставратора зала обкома КПСССмотреть фотографии
20:18
Коллеги Оксаны Лукониной прокомментировали ее уход из ВГИИКаСмотреть фотографии
19:59
Волгоградские пловцы берут медали на чемпионате РоссииСмотреть фотографии
19:49
В ВолгГМУ бюджетные места заменят на целевыеСмотреть фотографии
18:54
«Мы даже не выполняем план»: нашумевшая «черная пятница» не оправдала ожиданий продавцов из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:37
Оксана Луконина покидает пост и.о. ректора ВГИИКаСмотреть фотографии
18:30
Легенда волгоградского футбола Валерий Бурлаченко стал главным тренером «Ротора-2» Смотреть фотографии
18:23
В Камышине родным погибших военных передали наградыСмотреть фотографии
18:09
Новые кадровые назначения произошли в мэрии ВолжскогоСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде школа № 19 выплатит 170 тыс. рублей за увечья учениковСмотреть фотографии
 