Волгоградка получила за самоподключение штраф, превышающий долг за свет





Задолжавшая за свет жительница Кировского района Волгограда неоднократно самовольно подключалась к общедомовым электросетям после введения режима приостановления электроснабжения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Волгоградэнергосбыта», в присутствии сотрудников полиции должницу отключили от электричества, составив протокол и повторный акт. Дело передали в суд, признавший административное правонарушение и назначивший волгоградке штраф в размере 10 тысяч рублей.

По данным энергетиков, долг за электроэнергию собственницы квартиры на момент ограничительных мер составлял 7 332 рубля, но получив уведомление о необходимости его погашения, оплату она игнорировала. После положенных 10 дней со дня введения режима ограничения, квартира была обесточена – фазный провод от её счетчика отсоединен электриками подрядной организации, а сам прибор учета опломбирован знаком визуального контроля.

Проведённая через некоторое время проверка показала, что контрольная пломба нарушена, а также зафиксировано самовольное подключение к электросетям. Показания счетчика увеличились, свидетельствуя о незаконном потреблении. Гражданке повторно отключили электроэнергию. Стоит отметить, что работы по отключению не бесплатны, стоимость их выполнения в настоящий момент составляет три тысячи рублей.

Новая контрольная проверка снова обнаружила срыв пломбы и самовольное подключение. Ситуация повторилась и при следующей контрольной проверке, в связи с чем к ситуации привлекли сотрудников полиции для составления протокола.

– Собрав все необходимые доказательные документы и фото с фиксацией нарушений, материалы передали в суд, который усмирил желание волгоградки совершать противоправные действия. Признание гражданки своей вины хоть и послужило обстоятельством, смягчающим административную ответственность, но не освободило от штрафа. Согласно ч. 1 ст. 7-19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ей придется выплатить в пользу государства 10 тысяч рублей, – пояснили в организации.

Отметим, жителей Волгограда неоднократно информировали о случаях привлечения к административной ответственности за нарушение режима приостановления электроснабжения путем самовольной врезки, а также следующих за этим штрафах.



