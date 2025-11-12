



Волгоградское региональное отделение Российского детского фонда приступило к приему заявок на участие в ежегодной литературной премии имени писателя Владимира Богомолова. Как и в предыдущие годы, по итогам конкурса будут поощрены талантливые авторы литературных произведений и одаренные дети, занимающиеся литературным творчеством.

– Основными требованиями, которые предъявляются к работам номинантов, являются неоспоримые художественные достоинства текста и утверждение в произведениях общечеловеческих ценностей. Наград будут удостоены по три лауреата в двух возрастных группах – до 17 лет включительно и старше 17 лет, – пояснили информагентству в Детфонде. – Авторы лучших рассказов и стихов получат дипломы и памятные призы. Эти произведения будут опубликованы партнером премии - в журнале «Отчий край» или на его сайте.

Церемония награждения лауреатов будет приурочена ко дню рождения Владимира Богомолова и пройдет в декабре 2025 года.

Заявки на участие принимаются до 1 декабря включительно.

Как отметила председатель правления Волгоградского отделения Российского детского фонда, депутат областной думы Ирина Соловьева, произведения Владимира Максимовича прививают юным читателям гуманистические идеалы: милосердие, доброту, душевную чуткость и щедрость, любовь к ближнему и Отечеству.

Лауреатами премии на протяжении последних лет, как подчеркнула Ирина Анатольевна, становились мастера слова, в творчестве которых прослеживаются заложенные писателем литературные традиции.

Напомним, что творческий проект реализуется в Волгоградской области с 2021 года по решению президиума реготделения благотворительной организации. В число соучредителей премии входит редакционный совет журнала «Слово – детям», издаваемого Детфондом в Волгоградской области.

Владимир Максимович Богомолов является автором более 50 повестей, рассказов, сборников поэзии, сказок для детей и юношества, а также художественно-исторических произведений, в которых воссоздана история Царицына времен Гражданской войны. С ранних лет Владимир Максимович проживал в Бекетовке. Со школьной скамьи ушёл на фронт, где получил ранение. Был награждён медалью «За оборону Сталинграда». После войны жил и творил в Сталинграде–Волгограде. В разные годы работал директором Нижне-Волжского книжного издательства, возглавлял Волгоградскую областную организацию Союза писателей России.

Фото: архив, 2024 год / Детфонд