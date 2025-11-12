Общество

Блондинку на посту и.о. ректора ВГИИКа сменила яркая брюнетка

12.11.2025
Экспертный совет комитета культуры Волгоградской области 12 ноября определился с кандидатом на пост исполняющего обязанности ректора Волгоградского института искусств и культуры. Полномочия, сообщает ИА «Высота 102», переходят проректору «Серебряковки» – Елене Гущиной. 

Напомним, накануне, 11 ноября, стало известно о том, что должность руководителя вуза покидает Оксана Луконина. Решение связано с истечением трудового договора с ней. ВГИИКом Оксана Игоревна руководила с 2019 года. 

Сегодня  совет по вопросам кадровой политики при комитете культуры  единогласно рекомендовал назначить исполняющей обязанности ректора ВГИИКа Елену Гущину, которая  с 2021 года работала на должности проректора по учебно-воспитательной работе Волгоградской государственной консерватории им. П.А. Серебрякова.

Елена Гущина степень кандидата философских наук, окончила Астраханскую государственную консерваторию, Волгоградский государственный университет.

– Задачи, которые предстоит решать Гущиной Е.А. и коллективу ВГИИКа, связаны с целевой подготовкой кадров для ведущих театральных и хореографических коллективов региона, муниципальных ДК и системы библиотек, координацией программы «Земский работник», развитием креативных (творческих) индустрий и др., – сообщили в профильном комитете. 

