Блондинку на посту и.о. ректора ВГИИКа сменила яркая брюнетка





Экспертный совет комитета культуры Волгоградской области 12 ноября определился с кандидатом на пост исполняющего обязанности ректора Волгоградского института искусств и культуры. Полномочия, сообщает ИА «Высота 102», переходят проректору «Серебряковки» – Елене Гущиной.

Напомним, накануне, 11 ноября, стало известно о том, что должность руководителя вуза покидает Оксана Луконина. Решение связано с истечением трудового договора с ней. ВГИИКом Оксана Игоревна руководила с 2019 года.

Сегодня совет по вопросам кадровой политики при комитете культуры единогласно рекомендовал назначить исполняющей обязанности ректора ВГИИКа Елену Гущину, которая с 2021 года работала на должности проректора по учебно-воспитательной работе Волгоградской государственной консерватории им. П.А. Серебрякова.

Елена Гущина степень кандидата философских наук, окончила Астраханскую государственную консерваторию, Волгоградский государственный университет.

– Задачи, которые предстоит решать Гущиной Е.А. и коллективу ВГИИКа, связаны с целевой подготовкой кадров для ведущих театральных и хореографических коллективов региона, муниципальных ДК и системы библиотек, координацией программы «Земский работник», развитием креативных (творческих) индустрий и др., – сообщили в профильном комитете.