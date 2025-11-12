В Волгограде с 1 декабря на 57% поднимут цены на социальные проездные





С 1 декабря 2025 года в Волгоградской области резко поднимут цены на социальные проездные, дотируемые региональными властями для категорий граждан, определённых Социальным кодексом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации региона.

Согласно документу, в среднем ценники взлетят на 57,4%. Сильнее всего подорожает социальный проездной на пригородный автобус. Теперь он обойдётся льготникам в 530 рублей (+77%). Проездной на городские автобусные маршруты будет стоить 350 рублей (+75%). До 450 рублей (+72%) подорожают социальные месячные билеты на троллейбус и обычный трамвай. Проездной на маршруты водного транспорта обойдётся в 630 рублей (+54%). На скоростной трамвай — в 430 рублей (+53%).

Также новая ценовая политика затронет и социальные проездные, которыми пользуются льготники на электричках. Месячный проездной на маршруты длиной до 70 км обойдутся пассажирам в 260 рублей (+42%), до 150 км — в 2660 рублей (+36%), до 200 км — в 3550 рублей (+36%).

Напомним, ранее с 1 октября были подняты и цены на проезд в общественном транспорте Волгограда. Разовый билет, дающий право на проезд в автобусе, трамвае или троллейбусе, теперь обойдётся в 40 рублей. Тогда необходимость повышения расценок чиновники объяснили колоссальными издержками перевозчиков.