Экономика

Волгоградская область планирует получить 5,89 млн рублей от приватизации

Экономика 12.11.2025 07:16
Бюджет Волгоградской области в 2026 году планирует получить 5,89 миллиона рублей доходов от приватизации региональной собственности. Прогнозный план приватизации утвержден и официально опубликован, сообщает V102.RU.

В обширном списке областной собственности, которая подлежит продаже в новом году, указано три объекта недвижимого имущества, четыре транспортных средства и 2650 объектов газораспределительной инфраструктуры.

- Целью политики приватизации имущества, находящегося в собственности Волгоградской области, является повышение эффективности управления областной собственностью и функционирование экономики Волгоградской области в целом, - поясняется в опубликованных документах.

Приватизация направлена на решение задач по оптимизации структуры областной собственности и пополнению регионального бюджета. 

Фото V102.RU (архив)

Комментарии
