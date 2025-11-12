Партию газоанализаторов для коммунальщиков закупили в Волгограде





В Волгограде продолжаются мероприятия по обновлению оборудования для работы ресурсоснабжающих организаций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу «Концессии водоснабжения», крупная партия газоанализаторов была закуплена для обеспечения безопасности персонала при проведении работ на объектах водопроводно-канализационного хозяйства. В поступившей партии стационарные, персональные и переносные устройства.

– Они обязательны к использованию при проведении работ в замкнутых и ограниченных пространствах: колодцах, коллекторах, а также на объектах, где возможно выделение токсичных веществ. Газоанализатор контролирует содержание в воздухе газообразных веществ, которые опасны для человека при определённой концентрации. Чувствительные датчики способны обнаружить малейшие изменения состава воздушной среды, о чем тут же свидетельствует звуковой и световой сигнал, – говорится в сообщении телеграм-канала «Концессий».

Отметим, все сотрудники ресурсоснабжающей организации, которые допущены к работам на объектах повышенной опасности, в обязательном порядке проходят инструктажи и очное обучение по программам использования и безопасного применения газоанализаторов в ограниченном и замкнутом пространстве, а также в пространствах, где возможно выделение токсичных веществ.