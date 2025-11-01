Сроки индексации тарифов на электричество перенесли в Волгограде





Тарифы на электроэнергию в Волгоградской области проиндексируют с 1 октября 2026 года. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе России. Ранее индексация была запланирована на 1 июля.

Уточняется, что ФАС разработала распоряжение, подписанное главой Правительства РФ Михаилом Мишустиным 31 октября. Документ, сообщает ИА «Высота 102», предполагает перенос сроков индексации тарифов на свет для населения. Это, по задумке разработчиков, позволит учитывать в тарифах на 2026 год условия заключения регуляторных соглашений в тех субъектах, где они приняты, и особенности применения методических указаний по расчету тарифов.

Перенос сроков, уточнили в ФАС, соответствует графику индексации, который предусматривает Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Кроме того, антимонопольная служба России обещает проконтролировать, чтобы тарифы на электроэнергию для населения не превышали предельные уровни.

– В случае необходимости служба примет меры по недопущению необоснованного роста платы для граждан, в том числе речь может идти об отмене региональных решений, – говорится в официальном сообщении ФАС.